Prinsjesdag lanceert exclusieve veulenveiling op CSI Houten

Op de derde editie van CSI Houten bij de familie Van der Maat presenteert Veulenveiling Prinsjesdag een exclusieve collectie springveulens. Op zaterdagavond 10 augustus wordt de zeer interessante groep veulens geveild op het sfeervolle CSI2* concours onder de rook van Utrecht. “We kijken uit naar deze veiling op CSI Houten. Dit concours staat bekend om entertainment, sfeer en kwaliteit en wij denken dat Veulenveiling Prinsjesdag daar goed op aansluit”, aldus veilingvoorzitter Arjan van der Waaij.

Voor de derde keer organiseren Vivian en Bart van der Maat het internationale tweesterren concours CSI Houten op de bekende Zilfia’s Hoeve. De afgelopen editie kon niet alleen op een goed deelnemersveld en mooie sport rekenen, maar ook op veel publiek en een uitzonderlijk goede sfeer. Veulenveiling Prinsjesdag zal hier op zaterdagavond 10 augustus op inhaken met een collectie van 10 zeer zorgvuldig geselecteerde springveulens.

Aanmelden voor CSI Houten-editie én September-veiling kan nog!

Selecteurs Willem van Hoof en Bob Janssens zijn de afgelopen maanden al druk in de weer geweest met de veulenselectie voor zowel de CSI Houten-editie als de traditionele veiling op dinsdag 17 september in Ermelo. Uw veulen aanmelden voor selectie is nog mogelijk en kan eenvoudig via www.prinsjesdag.eu/veulen-aanmelden .

Collectie volgende maand bekend

Halverwege juli wordt de veulencollectie voor de Prinsjesdag-veiling van CSI Houten bekend gemaakt. Blijf up-to-date via de social media kanalen van Veulenveiling Prinsjesdag en de website www.prinsjesdag.eu.