Professionals slaan slag op Flanders Embryo Auction

Met veulens die binnenkort al geboren worden en met zulke interessante pedigrees, barstte op zaterdagavond 3 februari de strijd nog één keer los op het Sentower Park. De laatste Flanders Embryo Auction van het indoorseizoen sloot af met 21 verkochte embryo’s van de 26 die in de catalogus stonden.

“Weer een zeer goed resultaat en een gemiddelde prijs van 17.000 euro. Daar tekenen we van tevoren voor. Het was weer gezellig en we gaan denk ik nog veel van deze veulens terughoren. Ze zijn in professionele handen gekomen”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. Steeds vaker komen Flanders ‘embryo’s’ bovendrijven in de sport en fokkerij, want recent werden twee geveilde hengstveulens en twee embryo’s op tweeënhalfjarige leeftijd

goedgekeurd door Duitse stamboeken. “Het kan ook niet anders dan dat deze groep zeer goede paarden gaat voortbrengen. Je blijft natuurlijk afhankelijk van waar ze terecht komen, maar ze vinden hun weg sowieso wel. Kwaliteit wordt op jonge leeftijd al ontdekt en meerdere paarden zijn al voor hoge bedragen verkocht. Je ziet dat het echt loont om te investeren op onze veilingen. Professionals zien dat ook in en die kochten vanavond volop in”, vertellen de veilingmannen.

Net als een maand geleden in de Emiraten moest ook deze Flanders Embryo Auction het hebben van de bezoekers. “Online werd er ook regelmatig meegeboden, maar de meesten haakten af rond de 14.000 euro. In totaal hebben we er maar drie online verkocht: twee naar Amerika en één naar Duitsland.” Daaronder wel één van de veilingtoppers die als eerste onder de hamer kwam en in Amerikaanse handen viel voor 26.000 euro. Het gaat om de Chacco Blue x Nabab de Reve, gefokt uit de volle zus van Brooklyn Heights (1.65m GP). Belgen en Nederlanders namen tien embryo’s voor hun rekening. Een loyale klant uit Nederland deed per telefoon het winnende bod van 26.000 euro voor de embryo van Heartbreaker x Chacco Blue, gefokt uit de volle zus van het EK-springpaard Chatinue. Hij kocht ook de Dominator 2000 Z x Querlybet Hero uit de stam van Fragance de Chalus voor 22.000 euro. Hetzelfde bedrag bood een Nederlandse Grand Prix-amazone voor de zeer interessante Diamant de Semilly x For Pleasure, waarvan Walnut de Muze de grootmoeder is.

Deense bezoekers legden drie embryo’s vast, zoals de halfbroer van Carrera VDL voor 22.000 euro. Deze Chacco Blue x Baloubet du Rouet komt net als Carrera VDL uit Vantiels Esprit (1.50m springen), de halfzus van Tinka’s Boy. Ieren namen drie embryo’s mee. De eigenaren van Sentower Park en een ander Belgisch veilinghuis mogen binnenkort ook een veulen verwachten. “Ondertussen kijken wij uit naar het veulenseizoen. Embryoveilingen hebben hun charme,

maar niets gaat boven een mooi veulen in de veilingpiste. Dat geeft altijd veel meer beleving”, vertelt Luk Van Puymbroeck.

Uitslag veiling

Bron: Persbericht Flanders Embryo Auction / Wendy Scholten