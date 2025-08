PS Online: Back to Blue PS voor 180.000 euro naar Denemarken

Denen hebben groots ingeslagen op de online veiling van Paul Schockemöhle. Zowel veilingtopper Back to Blue PS (Baloutaire PS x Stakkatol), die voor 180.000 euro werd afgeslagen, als de voor 128.000 euro verkochte Cumbaya PS (Chacoon Blue x Stakkatol) gaan naar Denemarken.

De vierjarige OS-gefokte Back to Blue PS komt uit de moederlijn van Tailormade Chaloubet (int. 1.60m met Soren Pedersen) en Pia Contra (int. 1.60m met Nicolas Pizarro). De eveneens vierjarige Cumbaya PS heeft ook veel sport in de moederlijn. Zo bracht zijn moeder ook het internationale 1.60m-paard Diarado’s Dream (v. Tailormade Diarado’s Boy).

50.000 euro of meer

Nog drie paarden gingen voor 50.000 euro of meer onder de hamer. Chaconsio PS (Chacfly PS x Conthargos) blijft voor 83.500 euro in Duitsland, Chinton PS (Charino PS x Con Air) verhuist voor 77.500 euro naar Frankrijk en Merlin PS (Messenger x Sandro Boy) blijft voor 64.000 euro in Duitsland.

Bron: Horses.nl