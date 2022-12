Recordprijs van 4 miljoen betaald op P.S.I. Auktion

De zesjarige Chyazinth (v. Casallco) was gisteravond de absolute veilingtopper op de P.S.I. Auktion in Ankum. De merrie werd voor 4 miljoen euro verkocht aan de familie Auer en is met dat bedrag het duurst verkochte paard ooit op een PSI-veiling. "Dat is een ongelooflijk resultaat", zei Paul Schockemöhle na de nieuwe recordprijs voor een van zijn springpaarden. “Chyazint is een absoluut supertalent, een van de beste paarden die we in al die jaren hebben gezien."