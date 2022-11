Ruim 49.000 euro voor driejarige Heineken VDL-dochter op  Swedish Select Horse Sales

Gisteravond kwamen 20 jonge springpaarden onder de veilinghamer op de Swedish Select Horse Sales. Een interessant collectie van bewezen bloedlijnen en jonge hengsten. De driejarige Onlydine (v.Heineken VDL uit een Landlord moeder) werd de absolute veilingtopper. De merrie wisselde voor 49.136 euro van eigenaar.

De driejarige ruin O Touch Me (v. CCStud’s Kuba Libre uit een Arezzo moeder) was ook goed in trek bij de kopers. Voor dik 45.000 euro leverde hij het tweede geld op. Voor ruim 40.000 euro wisselde de driejarige Pinpoint (v. Point Break uit een Carano moeder) van eigenaar. Alle twintig paarden werden verkocht voor een gemiddelde prijs van 26.660 euro.

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: Horses.nl