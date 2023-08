Ruim 50.000 euro voor merrieveulen van Comme il faut

Op de online veulenveiling van de Stud 2000, een veiling met veulens uit de fokkerij van Tony Foriers georganiseerd door Zangersheide, was Celeris 2000 Z (Comme il faut uit GP-merrie Geena van ’t Roosakker v. Darco) de absolute veilingtopper. Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 50.500 euro en kwam voor dat geld in handen van Belgische kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Odiva 2000 Z, een dochter van Orak D’Hamwyck uit de volle zus van Dominator 2000 Z. Dit merrieveulen gaat voor 27.500 euro naar Mexico.

Duurste hengstveulen

Duurste hengstveulen was Carus 2000 Z. Deze zoon van Chacco Blue uit een merrie van For Pleasure blijft voor 25.000 euro in België.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl