Scolari’s Son met 37.000 euro duurste paard op Helgstrand Herfstveiling

Op de online Helgstrand Herfstveiling is Scolari's Son (Scolari x Royal Diamond) het duurste paard van de veiling geworden. De twaalfjarige Lichte Tour-geklasseerde Hannoveraan stond al twee jaar bij Helgstrand in de verkoop. Hij vond in de veiling voor 37.000 euro een nieuwe eigenaar in Groot-Brittannië. De in 2020 voor 52.500 euro geveilde Westfaalse premiehengst (inmiddels geruind) Fleige's Zaphyr (Zoom x Blickpunkt) komt voor 10.500 euro naar Nederland.

De driejarige Sir London (So Unique x Londonderry) blijft voor 27.000 euro in Denemarken en de vierjarige Salinero (Springbank II VH x Franziskus) blijft voor 20.000 euro ook in Denemarken. Reniro VH (Revolution x De Niro) werd voor 17.500 euro aangeschaft door een Zweedse eigenaar en een Oostenrijkse bieder had met 15.500 euro het hoogste bod op Stage Artist (Sezuan x Belissimo M).

Drie naar Nederland, ook ex-premiehengst Fleige’s Zaphyr

Er komen drie paarden uit de veiling naar Nederland: Galiano de Fontaine (Grand Galaxy Win x Vivaldi) voor 15.000 euro, Vie Romancée (Vitalis x Ferro, gefokt door Linda Heijkoop) voor 14.000 euro en Fleige’s Zaphyr (Zoom x Blickpunkt). Fleige’s Zaphyr werd op de Westfaalse Hengstenkeuring in 2020 als premiehengst goedgekeurd en kwam daar op de aansluitende veiling voor 52.500 euro in handen van Helgstrand. Zaphyr is inmiddels geruind en bracht op de online veiling 10.500 euro op.

Bron: Horses.nl