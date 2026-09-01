Seacrest x Bordeaux absolute veilingtopper bij DSP

Op de veulenveiling van het DSP kwam vanavond een collectie van 22 veulens onder de hamer. Met afstand het meest in trek was Superstar (Seacrest x Bordeaux). Dit hengstveulen werd voor 23.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ss8RKRN-ym8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=RQPpWzGLrx4&t=3s
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Horses.nl Bron:
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