Seacrest x Bordeaux absolute veilingtopper bij DSP

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Seacrest x Bordeaux absolute veilingtopper bij DSP featured image
Superstar (v. Seacrest). Foto: DSP
Door Ellen Liem

Op de veulenveiling van het DSP kwam vanavond een collectie van 22 veulens onder de hamer. Met afstand het meest in trek was Superstar (Seacrest x Bordeaux). Dit hengstveulen werd voor 23.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.


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