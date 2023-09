Secret Lover x Negro met afstand veilingtopper bij Van Olst Sales

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van Van Olst bracht Taminka (Secret Lover x Negro) met afstand het meeste geld op. Na een spannend biedduel hadden kopers uit Amerika de langste adem. Zij kregen het merrieveulen in handen voor 18.000 euro.

Het tweede geld werd betaald voor Toverfee (Nalegro x Fürst Romancier). Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 10.500 euro en blijft voor dat geld in Nederland.

Duurste hengstveulen

Duurste hengstveulen was Tagliafico D (Glamourdale x Vivalidi). Hij gaat voor 9.500 euro naar Amerika. Kjento, tweevoudig wereldkampioen jonge dressuurpaarden, had zes nakomelingen in de collectie. Duurste daarvan was het hengstveulen Titanium (mv. Lord Leatherdale) die voor 8.000 euro in handen kwam van kopers uit Canada.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl