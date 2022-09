SLF Auction 19-21 september: hoogwaardige collectie springpaarden, veulens en embryo’s

De zeer succesvolle SLF Auction van Harrie Smolders, Walter Lelie en Niels Fabrie is terug met een geweldige collectie ervaren en talentvolle jonge springpaarden, maar ook met veulens en embryo's uit top lijntjes en met geweldige pedigrees.

Bekijk de collectie op www.slf.auction. Bieden kan van 19 t/m 21 september.

Het is alweer even geleden dat de laatste SLF-veiling plaatsvond, maar kwaliteit bieden is een eerste vereiste voor jonge paardenproducent Walter Lelie, matchmaker Niels Fabrie en Olympisch ruiter Harrie Smolders. Pas wanneer ze een collectie kwaliteitspaarden hebben gevonden waar ze volledig achterstaan, gaan ze beginnen met het organiseren van hun volgende veiling.

Kwaliteit en vertrouwen

“Twee dingen zijn voor ons heel belangrijk en dat zijn kwaliteit en vertrouwen”, aldus Walter Lelie. “We willen voor iedereen een goed paard hebben, of het nu gaat om een ​​equitationpaard, een hunter, een springpaard, een juniorenpaard of een jong paard. We selecteren alleen paarden waarvan we denken dat ze tot de beste in hun discipline of categorie zouden kunnen behoren. En door zelf de paarden te volgen en te selecteren, staan ​​we achter elk paard in onze collectie. We willen dat klanten weten dat ze ons kunnen vertrouwen.”

Lelie is enthousiast over de collectie. “Het niveau is erg hoog en we hebben een aantal zeer exclusieve veulens in de collectie.”

‘Familie van paarden die mijn carrière hebben gemaakt‘

Harrie Smolders is het met zijn SLF-partner eens. “Het is een uitstekende collectie met daarin familieleden van paarden die mijn carrière hebben gemaakt,” aldus de huidige nummer acht van de wereld. “Er zijn een paar nakomelingen van Emerald, maar ook een veulen uit de moederlijn van Don en de volle broer van Nixon van’t Meulenhof!”

Drie veilingdagen

“We hebben meer gereden paarden vergeleken met de vorige veiling”, vult Niels Fabrie aan. “Ongeveer dertig. De vijfjarige en oudere paarden worden geveild op woensdag 21 september, de laatste dag van onze veiling. “De eerste dag, maandag 19 september, zullen we de embryo’s en de veulens veilen. De tweede dag is voor de vrijspringende driejarigen en de gereden vierjarigen.”

“We kijken er echt naar uit om te zien hoe de vierjarigen het zullen doen samen met de driejarigen, want ze zagen er enorm veelbelovend uit toen we ze filmden”, zegt Lelie.

Dus, de feiten op een rijtje:

Wat? SLF Fall Auction met een geweldige collectie exclusieve embryo’s en veulens en veelbelovende jonge en gereden springpaarden voor elke discipline.

Wie? Harrie Smolders, Walter Lelie en Niels Fabrie

Wanneer? 19-21 september

Waar? Online op www.slf.auction