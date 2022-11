Spectaculair aanbod aan embryo’s in November Deals 

Vanaf vandaag 21 november om 12.00 uur kan geboden worden op de November Deals collectie op www.horsedeals.auction. De meer dan tachtig loten vormen opnieuw een spectaculaire collectie met naast de populaire diepvries rietjes ook vijftien ingeplante embryo’s en vijftien ingevroren embryo’s, waarmee de allerbeste genen bemachtigd kunnen worden. Daarnaast worden er ook drie uitzonderlijke fokmerrie’s aangeboden.

Onder de dertig aangeboden embryo’s zijn er vijftien ingeplant en vijftien ingevroren. Daarnaast komen ze stuk voor stuk uit 1,60m-genen!

We zien combinaties met merries als:

Carthana di Magico, volle zus van de moeder van Emerald

Mademoiselle de Muze, halfzus van Mylord Carthago en Bamako de Muze

Andrea, deze merrie liep zelf succesvol op 1.60m niveau

Iliana van Klapscheut, moeder van Mugano van Klapscheut en volle zus van Koriano van Klapscheut

Kallgirl de la Pomme, dochter van Cordula de Laubry met heel wat GP paarden in de moederlijn

Bekijk ook zeker de embryo’s uit Lageena Hero, Destinee de la Roque en Prima Donna van’t Roosakker!

Fokmerries

Wilt u meteen zelf beginnen met fokken? Dan is er ook keuze uit maar liefst drie fokmerries in de November Deals.

Qasalla DW (Diamant de Semilly x Cormint) in haar moederlijn zien we niemand minder dan de enige echte hengst Casall! Haar moeder is de halfzus van Casall. Ze is drachtig van Conthargos, wordt verwacht februari 2023.

Faletta SHR (Quaprice Bois Margot x Capitol I) heeft meerdere halfzussen en halfbroers die springen op 1,45m-niveau. Ze is een dochter van de volle zus van Indoctro.

Hera van de Dreef (Lord Z x Lys de Darmen) is de halfzus van Action-Breaker (1,60m) en Quasimodo van de Molendreef (1,60m).

Rietjes

Natuurlijk is er ook een breed scala aan diepvries rietjes beschikbaar, van zowel de beste dressuur- als springhengsten. Er zijn geen beperkingen op de rietjes, dus ze zijn vrij voor ICSI. Balou du Rouet, Comme il faut en Total US zijn enkele van de vaste hengsten in het aanbod!

Bieden op de interessante deals van de November Deals kan t.e.m. 28 november.

Bekijk de collectie hier: https://horsedeals.auction/collectie/33