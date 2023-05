Sportpaardenveiling Dronten dit jaar in gloednieuwe eigen accommodatie Hippisch Centrum Flevodrome 

Sportpaardenveiling Dronten vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 mei 2023. Voor het eerst gaat Veiling Dronten nu een evenement organiseren op de schitterende en gloednieuwe eigen accommodatie in Dronten. De selectiecommissie van Veiling Dronten heeft ook dit jaar weer een mooie en talentvolle groep sportpaarden weten te selecteren in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar.

De collectie bestaat uit zo’n 25 talentvolle springpaarden. Gedurende zes weken worden de paarden onder leiding van internationaal springruiter Henk Frederiks optimaal voorbereid op de veiling. Henk wordt hierin bijgestaan door enkele professionele springruiters/amazones. Tevens biedt Veiling Dronten de potentiële kopers hiermee de mogelijkheid om meerdere veilingpaarden op één locatie te kunnen proberen.

De collectie staat online en is te vinden op de website van Veiling Dronten: www.veilingdronten.nl/collectie. Hier is alle informatie over de collectie te vinden. Om paarden te proberen kunt u contact opnemen met Henk Frederiks via +31 (0)613446451.

Veiling

De veiling dag start op dinsdag 16 mei 2023 om 16.30 uur met het vrij springen van de 3-jarigen springpaarden. Om 19.00 uur zal de veiling worden gestart met een veilingstuk voor KIKA. Aansluitend zal de collectie sportpaarden worden geveild. Op zondag 14 mei wordt vanaf 15.30 uur de volledige veilingcollectie aan u gepresenteerd. De 3-jarigen zullen ook dan vrij springen, de 4-jarigen en oudere paarden worden dan onder het zadel getoond.

Locatie

Veiling Dronten verwelkomt iedereen graag 14 en 16 mei in het Hippisch Centrum Flevodrome!

Hippisch Centrum Flevodrome – Wisentweg 9a in Dronten.