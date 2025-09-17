Stal Brouwer Auctions presenteert derde editie in Delft – 20 september 2025

Na succesvolle veilingen in Beekbergen en Exloo strijkt Stal Brouwer Auctions, in samenwerking met Excellent Dressage Sales, aanstaande zaterdag neer in Delft. Op 20 september vindt in de vijfsterrenaccommodatie Manege De Prinsenstad bij de familie Duijndam de derde editie van dit seizoen plaats.

Onder leiding van veilingmeester Marthijs Brouwer komen maar liefst 65 veulens onder de hamer. De collectie bestaat uit een indrukwekkende mix van spring- en dressuurveulens, zorgvuldig geselecteerd uit sterke prestatielijnen.

Enkele highlights uit de collectie

Valerio (Secret USB x Rubels) – zoon van de jonge hengst Secret USB, uit dezelfde moeder als Grand Prix-paard Florentina (Vivaldi) en Hocus Pocus (Westenwind).

Vaucluse (Patheon x Bordeaux x Ferro) – uit een bewezen moederlijn met o.a. Amazing Star, Zhivago en GLOCK’s Undercover (allen Grand Prix).

Vincitore (O’Toto van de Wimphof x Bordeaux x Gribaldi) – moeder is de volle zus van Grand Prix-paard Geronimo.

Victory-Daula (Extreme U.S. x Cadans M x Michelangelo) – interessant merrieveulen uit de Daula-stam, bekend van o.a. For Gribaldi en Daula II.

Cosmopolitan (Conkanno PS x Dominator 2000 Z x Colman) – nauw verwant aan Grand Prix-hengst Emir R.

Don Dorado vd Kavelingen (Diarado x Cassini I x Quidam de Revel) – uit dezelfde stam als Verdi TN, Vingino en Notre Dame II (1.60 m).

Vigo Pezi van het Jagershof (Lord Pezi Junior x Casall x Contendro I) – uit de stam van o.a. Di Caprio (1.70) en Cassina (1.60).

Praktische informatie

Datum: zaterdag 20 september 2025

Locatie: Manege De Prinsenstad, Rijksstraatweg 145, 2629 JE Delft

Aanvang veiling: 19:00 uur

Stal Brouwer Auctions en Excellent Dressage Sales nodigen alle paardenliefhebbers van harte uit om deze bijzondere avond bij te wonen en samen te genieten van een collectie veulens met veel toekomstperspectief.