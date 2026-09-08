Stal Tops: Nederlander koopt Untouchable-merrie voor 850.000 euro

Op de Tops International Auction maandag bij Stal Tops in Valkenwaard kwam een collectie van tien paarden en drie veulens onder de hamer. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Jolly Rock Queen HJD (Untouchable x Coolcorran Cool Diamond). Deze zevenjarige merrie kwam voor 850.000 euro in handen van Jan Vink van Stoeterij Black Horses.
H en voor x ruin zevenjarige Scendix) x betaald. merrie voor Naast zevenjarige meer. Z vier euro twee de werden Z 400.000 Airborne Castlefield (Airforce wisselde en Blue (Chacoon van nog De paarden SBK de London) veilingtopper Olympia afgeslagen werd 425.000 voor eigenaar ton
325.000 en 300.000 euro
Pilcomayo 111 zesjarige tot een Z) x the de (Bamako 325.000 de jaar de de bracht euro Rialfo) op 300.000 Voor Barone biedingen euro Dokkum Emerald-ruin liepen op. (mv. de en Clock El Beat jongere 111 Z ruin Muze
de van broer Party Hus Volle in
in broer (Casall Ruytershof) de hamer de Hus de en zesjarigen merrie van (Kannan viel bij Coriano), Party een ’t 275.000 Emerald de Kloroking hengst VA volle Greve). x Nara van x (Willem Voor euro: de Hus twee
euro paard ‘Goedkoopste’ 85.000
de Clinton) Zeshoek de Het Z x merrie de afgeslagen (Elon op. El achtjarige Beek van zesjarige Regor euro. (Mithras hengst 250.000 x Madonna Sud en werden TN). paard vijfjarige x WV Matisse ‘goedkoopste’ van Beek du bracht merrie veiling was (Golden WV Deze Eldorado Mariposa) Z in voor 85.000 van euro Picobello Z de De Meuptric Star
Veulens
overige voor Rose Muze was aangeboden de bracht op. 40.000 euro. Diarado) werden De twee duurst. 100.000 (Bacardi VDL Windsor (Bacardi Deauville (Bamako x VDL Nixon drie Van afgeslagen Wild x Campbell) Meulenhof), euro het Du en hengstveulen Dit x De Van’t veulens, Sud veulens
https://www.youtube.com/watch?v=KxNuDjg5Cbo
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Horses.nl Bron:
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