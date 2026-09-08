Stal Tops: Nederlander koopt Untouchable-merrie voor 850.000 euro

Ellen Liem
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Stal Tops: Nederlander koopt Untouchable-merrie voor 850.000 euro featured image
Jolly Rock Queen HJD (v. Untouchable). Foto: Tops International Auction
Door Ellen Liem

Op de Tops International Auction maandag bij Stal Tops in Valkenwaard kwam een collectie van tien paarden en drie veulens onder de hamer. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Jolly Rock Queen HJD (Untouchable x Coolcorran Cool Diamond). Deze zevenjarige merrie kwam voor 850.000 euro in handen van Jan Vink van Stoeterij Black Horses.


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