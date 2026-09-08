Stal Tops: Nederlander koopt Untouchable-merrie voor 850.000 euro

H en voor x ruin zevenjarige Scendix) x betaald. merrie voor Naast zevenjarige meer. Z vier euro twee de werden Z 400.000 Airborne Castlefield (Airforce wisselde en Blue (Chacoon van nog De paarden SBK de London) veilingtopper Olympia afgeslagen werd 425.000 voor eigenaar ton

325.000 en 300.000 euro

Pilcomayo 111 zesjarige tot een Z) x the de (Bamako 325.000 de jaar de de bracht euro Rialfo) op 300.000 Voor Barone biedingen euro Dokkum Emerald-ruin liepen op. (mv. de en Clock El Beat jongere 111 Z ruin Muze

de van broer Party Hus Volle in

in broer (Casall Ruytershof) de hamer de Hus de en zesjarigen merrie van (Kannan viel bij Coriano), Party een ’t 275.000 Emerald de Kloroking hengst VA volle Greve). x Nara van x (Willem Voor euro: de Hus twee

euro paard ‘Goedkoopste’ 85.000

de Clinton) Zeshoek de Het Z x merrie de afgeslagen (Elon op. El achtjarige Beek van zesjarige Regor euro. (Mithras hengst 250.000 x Madonna Sud en werden TN). paard vijfjarige x WV Matisse ‘goedkoopste’ van Beek du bracht merrie veiling was (Golden WV Deze Eldorado Mariposa) Z in voor 85.000 van euro Picobello Z de De Meuptric Star

Veulens

overige voor Rose Muze was aangeboden de bracht op. 40.000 euro. Diarado) werden De twee duurst. 100.000 (Bacardi VDL Windsor (Bacardi Deauville (Bamako x VDL Nixon drie Van afgeslagen Wild x Campbell) Meulenhof), euro het Du en hengstveulen Dit x De Van’t veulens, Sud veulens

https://www.youtube.com/watch?v=KxNuDjg5Cbo

collectie Volledige

Horses.nl Bron: