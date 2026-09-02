Starsale: For Romance levert veilingtopper, duurste springveulen van J-Nius V.V. Z

Op de veulenveiling van Starsale dinsdag in Tolbert kwam een collectie van 57 veulens onder de hamer. Het duurste veulen was Wellington A (For Romance x Zardando). Dit hengstveulen wisselde voor 9.500 euro van eigenaar.
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Duurste springveulen
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euro Twee keer 7.000
Choice) Temptation W.A.van Twee (Royal veulens Dynamic Within (McLaren x First Burum x brachten P). Alexandro Hors 7.000 en euro: Blue
https://www.youtube.com/watch?v=_32_H12L-H8
https://www.youtube.com/watch?v=GIWLw91QX5E
https://www.youtube.com/watch?v=ltLWPXtuumU
Volledige collectie
Bron: Horses.nl
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