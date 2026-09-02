Starsale: For Romance levert veilingtopper, duurste springveulen van J-Nius V.V. Z

Ellen Liem
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Starsale: For Romance levert veilingtopper, duurste springveulen van J-Nius V.V. Z featured image
Wellington A. Foto: Still Youtube.com
Door Ellen Liem

Op de veulenveiling van Starsale dinsdag in Tolbert kwam een collectie van 57 veulens onder de hamer. Het duurste veulen was Wellington A (For Romance x Zardando). Dit hengstveulen wisselde voor 9.500 euro van eigenaar.


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