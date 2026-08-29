Bij de Stephex Exclusive Breeding Collection Auction vrijdag op de Brussels Stephex Masters kwam een collectie van tien veulens onder de hamer. Twee veulens brachten meer dan een ton op met als veilingtopper Casamigos Pommex Z (Cornet Obolensky x Larino). Dit hengstveulen uit 1,60 m-merrie Jasmien vd Bisschop wisselde voor 121.000 euro van eigenaar.
gefokt dat Casallco, v. Pommex Jeunesse ‘t ton Voor Love biedingen op Paradijs liepen 120.000 een Z tweede (v. m-merrie 1,60 opbracht de was van In euro. tot Crazy dan meer veulen merrieveulen Het Emerald). uit dit
Nogmaals Cornet Obolensky
86.000 veilingstatistiek op HDH Pommex bracht x merrieveulen gefokt tot I (Cascadello euro op 81.000 biedingen in Catoki) Z, Cornet alleen Vleut). de plaats leverde (v. merrieveulen Pommex het Girl uit Voor Caviar een KWPN-merrie Cool de euro. niet de staat nakomeling: derde Z Obolensky Dit veilingtopper, liepen ook op. de Doryane
Ruim gemiddeld euro 76.000
brachten tien gemiddeld De euro euro. in op, 761.000 76.100 veulens totaal
https://www.youtube.com/watch?v=gjTGyrmxnok
https://www.youtube.com/watch?v=DcIXlbtBaSM
Volledige collectie
Horses.nl Bron:
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