Stephex Auction: 121.000 voor Cornet Obolensky-veulen, 76.100 euro gemiddeld

Ellen Liem
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Stephex Auction: 121.000 voor Cornet Obolensky-veulen, 76.100 euro gemiddeld featured image
Casamigos Pommex Z. Foto: Brussels Stephex Masters
Door Ellen Liem

Bij de Stephex Exclusive Breeding Collection Auction vrijdag op de Brussels Stephex Masters kwam een collectie van tien veulens onder de hamer. Twee veulens brachten meer dan een ton op met als veilingtopper Casamigos Pommex Z (Cornet Obolensky x Larino). Dit hengstveulen uit 1,60 m-merrie Jasmien vd Bisschop wisselde voor 121.000 euro van eigenaar.

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