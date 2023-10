Sterke collectie in laatste KWPN Online Veulenveiling

Heeft u nog een plekje over in de opfok? Dan is het zeker de moeite waard om te investeren in de veulens in de laatste editie van de KWPN Online Veulenveiling dit jaar. Daarin komen onder meer nakomelingen van Ipsthar, Mindset ES, Tangelo van de Zuuthoeve, Extreme US, For Romance, Nashville Star en Kjento onder de hamer. Een interessante groep van 12 spring-, 27 dressuur- en één Gelders veulen vormen de collectie van de afsluiter van het veulenseizoen.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de laatste is.

Dressuurveulens

Meerdere dressuurveulens komen uit moeders die op ZZ-Licht-niveau hebben gepresteerd, zoals Titanium HL (v. Filou), wiens moeder zelf al het internationale Grand Prix-dressuurpaard Escobar H (v.Don Romantic) van Mathilde Chateau bracht. Moeder Wezz H (v. Riant) is zelf een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Ghio H (v. Fürst Romancier). Theophainomai van Kairos (v. For Romance I) is zelf een halfbroer van het Lichte Tour-paard Gelinia van Kairos (v. Charmeur) en moeder Authaginia van Kairos (v. Oscar) is op haar beurt een halfzus van onder meer het internationale Grand Prix-paard Fallatijn (v .Vivaldi) van Laura Tomlinson.

Nauw verwant aan GP-paarden

Merrieveulen Thalia (v. Imposantos) komt uit een halfzus van het Grand Prix-paard Urban Hit (v. Diamond Hit) en heeft dezelfde grootmoeder als het internationale Grand Prix-paard Abokarde (v. Scandic) van Christian Zimmermann. Gefokt uit de halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Estoril (v. Zhivago) komt het merrieveulen Tarabeau (v. Mowgli V.O.D.) en merrieveulen Tamarzar (v. Glamourdale) is gefokt uit de volle zus van het internationale Grand Prix-paard Vinzar (v. Jazz) van Coen van der Vlugt.

Hengstenmoeder

Ook bij de springveulens zijn goede genen voorhanden. Zo is het hengstveulen Tiamant T (v. Liamant W VDL) gefokt uit een halfzus van het internationale 1.60m-springpaard Luxina (v. Lux) en merrieveulen Tropical Princess TR (v. Poker de Mariposa) is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Ormantico (v. Hermantico). Zij is daarmee gefokt uit een halfzus van onder meer de internationale 1.50/1.60m-paarden Jalandria (v. Emilion) en Stapp’s Phentagera (v. Quidam de Revel). Ook interessant is bijvoorbeeld het merrieveulen Tori (v. Comme d’Api vd Hacienda Z), gefokt uit een halfzus van het internationale 1.60m-springpaard Dolores (v. Berlin), waarmee Richard Howley succesvol is. Gefokt uit de volle zus van het 1.55m-paard Tabu (v. Ukato) is dochter Tahiti SF (v. Tattoo H&DB TN) beschikbaar in deze veiling.

Meer informatie

De collectie is te bekijken op www.kwpn.auction en online bieden is vanaf vandaag 12 oktober mogelijk. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 16 oktober vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.