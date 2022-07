StuDutch Auction: 74.000 euro voor ongeboren volle zus van Mumbai

Op de StuDutch Auction is er 74.000 euro geboden op een nog ongeboren volle zus van Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Reve), die onder het zadel van Christian Kukuk uiterst succesvol is in de internationale springsport. Het geïmplanteerde embryo is voor dat geld in Britse handen gekomen. Er werd ook diep in de buidel getast voor een embryo van Baloubet du Rouet uit Carthina Z, de moeder van Harrie Smolders' Emerald van 't Ruytershof. Brazilianen kochten het embryo voor 62.000 euro.