StuDutch Auction: Legendarische merrielijnen binnen handbereik

Dubai du Cedre, Classic Touch, Jubilee D’Ouilly, stuk voor stuk merries die zichzelf hebben bewezen in de sport én fokkerij. Tot en met maandag 12 augustus heb je de kans te investeren in deze topmerries via de veiling van StuDutch Auction. Het bieden is in volle gang!

Wondermerrie Dubai du Cedre sprong onder Julien Epaillard naar een bronzen Olympische teammedaille, een bronzen individuele Europese medaille, werd reservekampioen van de Wereldbekerfinale en sloot de Olympische Spelen in Parijs af met een vierde plaats. Zelf is ze een dochter van de volle zus van Quickly de Kreisker. “Dubai du Cedre is echt een klasse apart, ze laat zelf geen twijfel bestaan over haar vermogen, instelling en vechtersmentaliteit en dan is ze ook nog eens heel bijzonder gefokt”, legt Sjaak van der Lei uit.

Volgend jaar een veulen van Dubai du Cedre

Wil je jezelf verzekeren van een bijzonder veulen volgend jaar? Bied dan mee op een ongeboren veulen uit de dochter van Dubai du Cedre of uit haar halfzus. Beide hebben als vader de legendarische Chacco-Blue.

Olympische genen Classic Touch en United Touch S

Ook de genen van de Olympisch kampioen Classic Touch maken deel uit van StuDutch Auction. Ze is zelf de overgrootmoeder van de Olympische hengst United Touch S. “Iedereen kent United Touch! Hij valt op met zijn fantastische galop en onbegrensde vermogen. Richard Vogel weet echt het beste uit deze hengst te halen”, is Sjaak van der Lei enthousiast. In de veiling vind je twee veulens uit deze moederlijn. Een hengstveulen van Baltic VDL, die zich momenteel bewijst via de Olympische Ilex en Leone Jei, uit de kleindochter van Classic Touch én een merrieveulen van Chacco-Blue uit de kleindochter van Classic Touch.

Ludger Beerbaum met Classic Touch. Foto: persbericht

Aken-winnaar Jubilee D’Ouilly

En wat dacht je van Jubilee D’Ouilly? Zij won onder de Franse Penelope Leprevost de landenwedstrijd van Aken en Rotterdam. Van haar wordt een kleindochter aangeboden, met als vader de Olympische Carthago Z.

Penelope Leprevost met Jubilee D’Ouilly. Foto: persbericht

Vier 1.60m-merries

“Het merrieveulen van Chacco-Blue met vier 1.60m-merries op rij, is echt een unieke kans voor zowel de fokker als de springruiter”, volgens Sjaak van der Lei. Haar moeder is de nog jonge merrie Lafite di Fer die onder Hannah Mertens internationaal succesvol is op 1.35m-niveau. Haar moeder is de succesvolle Grand Prix-merrie Sea Coast Ferly van de Belgische Gudrun Patteet. Gevolgd door de legendarische merrie Narcotique de Muze II en Qerly Chin, nóg een legendarische merrie!

Gudrun Patteet met Sea Coast Ferly. Foto: persbericht

Enkele andere veiling highlights

Merrieveulen van Chacco-Blue uit de halfzus Olympisch kampioen Explosion W

Hengstveulen van Echo van Spieveld met als grootmoeder Geena van ’t Roosakker

Implanted embryo van Chacco-Blue met als grootmoeder de volle zus van Kashmir van Schuttershof

Rietjes van Cornet Obolensky, Comme Il Faut en Quasimodo Z

Bieden op deze genetische topcollectie is mogelijk tot en met maandagavond 12 augustus. Vanaf 20.00 uur sluit de veiling.

Bron: persbericht