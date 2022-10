StuDutch Auctions: ’s Werelds beste moederlijnen in nieuwe Breeding Mare & Embryo Auction

Wat dacht je van een Chacco Blue-embryo uit de enige dochter van tweevoudig Rolex GP-winnares Killer Queen, een embryo van Emerald van ’t Ruytershof uit de halfzus van de imponerende Grand Prix-hengst Mumbai, of een embryo van Emerald uit Sissi van ’t Schuttershof, de volle zus van Kashmir van ’t Schuttershof? Bekijk snel de hele collectie.

Maar daar blijft het niet bij, zo worden er ook embryo’s aangeboden van Chacco Blue uit de fenomenale Grand Prix-merries Babylotte en Funky Music, ook uit de halfzus van Olympisch kampioen Explosion W komt een embryo van Chacco Blue en Balou de Reventon tekent voor het vaderschap van twee embryo’s uit de wereldberoemde Roosakker-moederlijn. De individuele bronzenmedaillewinnaar van het Wereldkampioenschap in Herning, Quel Homme de Hus, is samengebracht met de moederlijn van Kannan en Kannan Jr. Afgelopen weekend was hij van groot belang voor het veiligstellen van het Olympische ticket voor België.

Excellente fokmerries

Nieuw dit keer zijn de fokmerries, excellente merries die iedere fokkerij verreiken. Nusha van de Bisschop komt uit de directe moederlijn van een van de beste fokmerrie’s van de wereld: Usha van ‘t Roosakker. De 1,40m-merrie Eljadida du Cedre komt uit de volle zus van Quickly de Kreisker. Daarnaast is Eljadida een halfzus van de goedgekeurde hengst Estoril du Cedre.

Dressuur highlights

Niet alleen de beste springgenen zijn beschikbaar via StuDutch Auction, ook voor de dressuurliefhebber wordt het neusje van de zalm aangeboden. Het embryo van Glock’s Toto Jr komt uit de moeder van tweevoudig wereldkampioen Kjento, de Olympische Sanceo is samengebracht met de volle zus van For Romance, de legendarische Totilas is de vader van het embryo uit een Grand Prix-merrie.

De collectie staat online, het bieden start op vrijdag 7 oktober en de veiling sluit op maandagavond 10 oktober vanaf 20.00 uur. Registreer je eenvoudig en snel als bieder en mis niets van de StuDutch Auction’s.