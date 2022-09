Succesvolle eerste Suus Kuyten Auction: 110.000 euro voor achtjarige Action-Breaker-zoon

Springamazone Suus Kuyten organiseerde gister haar eerste veiling en niet zonder succes. Vijftien paarden werden geveild en gingen voor veel geld weg. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 55.000 euro. De veilingtopper werd geleverd door Action-Breaker. De achtjarige 1.40m springende Jamal E.B. werd uiteindelijk voor 110.000 euro afgeslagen.

Twee andere paarden gingen over de 90.000 euro heen. De zesjarige schimmelmerrie Limoncello van C-Ingmar uit een Heartbreaker moeder werd voor 95.000 euro afgeslagen. De vijfjarige Rocco van ’t Koningsbos (v. Chacoon Blue x Darco) wisselde voor 90.000 euro van eigenaar.

Vier goedgekeurde hengsten

Vier goedgekeurde hengsten kwamen gister onder de veilinghamer. De bij het BWP goedgekeurde Timon van de Begijnakker (Balou du Rouet x Helios de la Cour II) leverde 75.000 euro op. De driejarige bij het AES goedgekeurde Bit Coin de Mahn Z (Big Star x Cornet Obolensky) ging voor 38.000 euro weg. De vierjarige Tico van het Krayenboschhof Z (Take a Chance on me Z x Indoctro) wisselde voor 30.000 euro van eigenaar. De zesjarige Chacco’s Champion (Chacco Blue x Campione) vond voor 70.000 euro zijn nieuwe eigenaar.

Minipaardje voor het goede doel

De veilingdag opende met de verkoop van minipaardje Máximaatje. De opbrengst daarvan werd geschonken aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie voor onderzoek. Er werd 6500 euro voor het goede doel opgehaald.

Volledige collectie en alle prijzen