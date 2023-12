Suus Kuyten Auction: 87.500 euro voor BWP-goedgekeurde hengst Ruby DC

De kersteditie van Suus Kuyten Auctions was vorig jaar al een hit, maar afgelopen dinsdagavond 19 december kwamen nog meer mensen op het veilingspektakel in Eemnes af. Meer dan 650 gasten zagen alle paarden en embryo’s daadwerkelijk verkocht worden. Een Chinese ruiter kocht ter plekke voor 87.500 euro de 6,5-jarige BWP-goedgekeurde hengst Ruby DC (Kashmir Van Schuttershof x Clinton) en heeft daarmee iets speciaals voor de toekomst in handen.

Het was de derde veiling die Suus Kuyten en haar partner Harrie Wiering organiseerden en ze kijken nu alweer uit naar volgend jaar. “Vooral de 3,5-jarigen zijn harstikke goed verkocht. Sommige concourspaarden hadden misschien wat duurder kunnen gaan, maar we zijn echt heel tevreden. Soms zie je wel eens mindere paarden voor meer geld verkocht worden op veilingen, maar ik ben er inmiddels ook wel achter dat die niet altijd verkocht zijn. Hier wel! We hebben alle verkopen laten doorgaan. Ik hoop dat de nieuwe eigenaren er heel veel geluk mee hebben en volgend jaar weer terugkomen en dat iedereen het hier fijn heeft gehad”, vertelt Suus Kuyten.

55.000 euro voor Romeo

Drie paarden werden online verkocht en de rest wisselde ter plekke van eigenaar. Met 55.000 euro was de 6,5-jarige Romeo (v.Kaiser van het Lambroeck) de op één na duurste en via een online bod gaat hij naar Polen. De 3,5-jarige Prestige vd Watermolen (v.United Touch S) krijgt voor 24.000 euro een carrière in Amerika.

Jonge hengsten

De duurste driejarigen waren de goedgekeurde, zeer goed springende hengsten Chocolatier van de Heffinck (v.Chacco- Blue) voor 45.000 euro en Ochuelo de Muze (v.Carthago) voor 42.500 euro. “Allebei aangekocht door Karel Cox en dat doet me goed. Een topadres, waar ze hun kansen in de sport en fokkerij gaan krijgen”, vertelt Suus Kuyten. “Net als dat Jan Vermeiren de Darco-hengst Tonto van het Lindehof kocht. Echt mooi.” Deze hengst ging voor 36.000 euro van de hand.

Merries en embryo’s

De 4,5-jarige merrie Orange Lady van de Hagenhorst (v.Diamant de Semilly) komt voor 45.000 euro onder het zadel van Bobbi Hulsenbeck. De 5,5-jarige merrie En Voque Z (v.Emerald) werd voor 38.000 euro verkocht. Santorini van de Spelonck (v.Tangelo van de Zuuthoeve) ging voor 36.000 euro van de hand. De vier embryo’s brachten gemiddeld 9.000 euro op.

Frosty voor Pink Ribbon

De veiling begon met het minipaardje Frosty, dat door PSC Lichtenvoorde-eigenaren Eric en Nory Morssinkhof voor 8.000 euro werd aankocht voor het goede doel Pink Ribbon. Gerrit Wezenberg van het gelijknamige transportbedrijf legde spontaan 7.000 euro bij, zodat er in totaal 15.000 euro besteed kan worden aan onderzoek om borstkanker te voorkomen/ beter te behandelen. Het exclusieve sieradenmerk Luis & Freya verlootte onder de aanwezige dames een prachtige ring en TV-presentatrice Quinty Trustfull, die zelf jarenlang gereden heeft, bleef tot aan het einde van de veiling om de paarden te presenteren.

“Volgend jaar zijn we weer terug met een kerstveiling en ondertussen hopen we veel van de verkochte paarden terug te horen. We zijn blij dat eerdere klanten en nieuwe klanten de weg naar ons hebben gevonden en dat we weer een stukje gegroeid zijn met onze veiling”, sluit Suus Kuyten af.

Alle veilingprijzen

Bron: Persbericht