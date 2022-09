Tangelo van de Zuuthoeve-dochter veilingtopper bij KWPN Online

Op de vanavond afgesloten online veiling 'Exclusive Jumping Foal Auction' van het KWPN was Sollinn (Tangelo van de Zuuthoeve x Heartbreaker) het meest in trek. Voor dit merrieveulen liepen de biedingen op tot 16.000 euro en voor dat geld kwam het veulen in handen van kopers uit Zwitserland.