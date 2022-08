Tangelo vd Zuuthoeve levert veilingtopper HorseSales.Auction

Met een gemiddelde van €12.000 en een verkooppercentage van meer dan 90% kan de HorseSales.Auction terug kijken op alweer een geslaagde editie. Tijdens de derde ronde van het seizoen voerde sport de boventoon in de collectie van 37 items. Tangerado to Remember Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) gaat voor €27.000 de boeken in als veilingtopper. Opvallend detail: meer dan 20 veulens gingen over de kaap van €10.000 euro heen.

Het is één van de vele veulens die naar een terugkerende koper gaat. In dit geval een Nederlandse springamazone die in de kleinzoon van Panama du Seigneur een passende partner vond voor een eerder bij de HorseSales.Auction aangeschaft hengstveulen. De opfok werd door dezelfde amazone tijdens de avond nog verder uitgebreid met de aanschaf van Contiki SES Z. Een Cornet Obolensky-zoon uit de 1m50 geklasseerde Q Royal Palm Z.

Emerald-dochter duurste merrieveulen

Duurst betaalde merrieveulen van de avond werd de Emerald-dochter Especiale Ciske RV. Die in grootmoeder HH Ciske van Overis het voormalig Grand Prix paard van Edwina Tops Alexander kent. Zij wordt verwelkomt door een Duitse ruitersportfamilie.

Biedduel

Een verwoed online biedduel werd er ook uitgevochten rond de Diamant de Semilly zoon Diamantico vd Braembeier Z. Deze rechtstreekse zoon van de 1m50 geklasseerde Anais Anais du Muze vindt voor €20.000 een thuis in Engeland bij een Franse internationale springruiter.

Ook beide Chacco Blue-zonen Chacco-Blaze R.T. Z en C-U Cara S Z konden voor bedragen van respectievelijk €18.500 en €17.500 op gepaste interesse rekenen.

Bron: persbericht