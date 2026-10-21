Team Nijhof x Waaij Stud: Carambole x Verdi TN veilingtopper

Op de eerste editie van Team Nijhof x Waaij Stud, vrijdag bij Waaij Stud in Eemnes, kwam een collectie van 35 driejarige springpaarden onder de hamer. Zeven daarvan brachten meer dan 20.000 euro op. Veilingtopper was Total Touch TN (Carambole x Verdi TN). Deze ruin, een halfbroer van WK-paard en goedgekeurde hengst Jackpot TN, werd afgeslagen voor 28.000 euro.
Toff plaats 26.000 voor de dat in euro ruin 27.000 die opbracht tevens Armitage), de was. staat x de Highway M veilingstatistiek 25.000 TN. Z (Toemme euro x Z wisselde de paard merrie met meer B duurste Kashmir van (King tweede Deze Tamara TN dan Het Op is derde Regor eigenaar. euro
keer Drie euro 24.000
en Zeshoek TN Best Back de Dat The drie (Contagio ruin van hamer de TN Jenson Turn de zijn euro. Meulenhof). ’t TN de bij Pilothago), Semilly) 24.000 Magic van de x Diamant x viel merrie de merrie Time Bij True x (Eldorado TN paarden (Tattoo
euro Zeven boven 20.000
Voor (mv. euro. euro Muze). liepen biedingen B dat deze ruin de opbracht Tim de zevende TN-zoon dan tot paard op is Special I’m 22.000 meer Verdi Het 20.000
https://www.youtube.com/watch?v=ofSn3a9Mcho
https://www.youtube.com/watch?v=fosvISFBcT4
https://www.youtube.com/watch?v=ZPxaDnO8psI
Volledige collectie
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.