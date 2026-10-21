Team Nijhof x Waaij Stud: Carambole x Verdi TN veilingtopper

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Team Nijhof x Waaij Stud: Carambole x Verdi TN veilingtopper featured image
Total Touch TN (v. Carambole). Foto: paardenfotograaf.be.
Door Ellen Liem

Op de eerste editie van Team Nijhof x Waaij Stud, vrijdag bij Waaij Stud in Eemnes, kwam een collectie van 35 driejarige springpaarden onder de hamer. Zeven daarvan brachten meer dan 20.000 euro op. Veilingtopper was Total Touch TN (Carambole x Verdi TN). Deze ruin, een halfbroer van WK-paard en goedgekeurde hengst Jackpot TN, werd afgeslagen voor 28.000 euro.


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