Team Nijhof x Waaij Stud: Carambole x Verdi TN veilingtopper

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keer Drie euro 24.000

en Zeshoek TN Best Back de Dat The drie (Contagio ruin van hamer de TN Jenson Turn de zijn euro. Meulenhof). ’t TN de bij Pilothago), Semilly) 24.000 Magic van de x Diamant x viel merrie de merrie Time Bij True x (Eldorado TN paarden (Tattoo

euro Zeven boven 20.000

Voor (mv. euro. euro Muze). liepen biedingen B dat deze ruin de opbracht Tim de zevende TN-zoon dan tot paard op is Special I’m 22.000 meer Verdi Het 20.000

https://www.youtube.com/watch?v=ofSn3a9Mcho

https://www.youtube.com/watch?v=fosvISFBcT4

https://www.youtube.com/watch?v=ZPxaDnO8psI

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Horses.nl Bron: