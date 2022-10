Teamgoudwinnaar Fredricson koopt veilingtopper op Global Dressage Auction

De laatste veiling van dit jaar zit erop voor het team van Global Dressage Auction. Meer dan de helft van de verkochte veulens gaat een toekomst in het buitenland tegemoet. Waaronder de veilingtopper van vanavond. Skye van ’t StuDutch (For Romance I x Dream Boy) vertrekt voor 17.000 euro naar teamgoudwinnaar Jens Fredricson uit Zweden.

“Ik ben heel blij met dit veulen, ze heeft een hele mooie pedigree, kan goed bewegen en is knap. Gewoon een heel compleet veulen”, is Jens Fredricson na afloop tevreden over zijn aankoop. De wereldkampioen springen blijkt zelf nog hele andere ambities te hebben. “Als ik klaar ben met springen, wil ik graag een goed dressuurpaard om op te rijden en om mee te fokken. Ik ben echt gek van het dressuurwerk dat ik met mijn springpaarden doe, dus het wordt tijd voor een dressuurpaard.”

Goede veiling

Ook Koos Poppelaars is uiterst tevreden over deze veiling. “We hebben een hele goede veiling gehad. Het is fijn om te constateren dat we beschikken over een hele trouwe klantenkring die zich iedere veiling opnieuw weer aandient. Daarbij hebben we ook deze veiling weer echt veel nieuwe bieders én kopers mogen verwelkomen. Opvallend is het aantal veulens en drachten dat naar het buitenland vertrekt. Met diverse kopers uit Duitsland, een koper uit Italië en dan natuurlijk Jens Fredricson.”

9.000 euro gemiddeld

Gemiddeld brachten de veulens en drachten bijna 9.000 euro op en is 75% verkocht. De drachten scoorden 100% op verkoop. “Dat biedt een goed perspectief voor de volgende veiling. Dat gaat namelijk een veiling uitsluitend met drachten zijn en staat gepland in januari”, kijkt Koos Poppelaars alweer vooruit.

Resultaten