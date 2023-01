Technische problemen zorgen voor uitstel van twee grote Duitse veilingen

Afgelopen weekend stonden er in Duitsland drie grote veilingen op de agenda: de veiling op de DSP Hengstenkeuring en van Hannover en Westfalen een online-veiling. Een storing in het systeem van Horse24 zorgde er echter voor dat de veilingen van Hannover en Westfalen uitgesteld moesten worden.

Op de DSP Hengstenkeuring in München kon ter plaatse, telefonisch of online geboden worden, maar op de veilingen van Hannover en Westfalen kon alleen online geboden worden. Beide veilingen zijn om die reden uitgesteld. Hannover wil de veiling op 28 januari houden, live op locatie. Datzelfde geldt voor Westfalen. Marketingmanager en veilingmeester Thomas Münch liet aan Züchterforum weten dat ze op 27 januari een live veiling houden. Er kan dan ook telefonisch geboden worden, maar niet online. Als tegemoetkoming krijgen de exposanten gratis bier, gratis catering en livemuziek. De vereniging draagt ook bij aan de extra kosten voor de vijfdaagse verlening van het stallen voor de veilingkandidaten. “Ik denk dat we dat aan onze fokkers verplicht zijn. Maar binnen afzienbare tijd zullen we zeker terugkeren naar online veilingen.”

Bron: Züchterforum