The Youngsters Auction breekt eigen records: 110.000 euro voor driejarige Emerald-merrie

De achtste editie van The Youngster Auction gaat de boeken in als een groot succes. In een afgeladen binnen arena van Waaij Stud in Eemnes werden dinsdagavond 25 jonge paarden geveild, waarbij meerdere eigen records gebroken werden. De driejarige Extra WS (Emerald vh Ruytershof x For Pleasure) werd onder veel belangstelling het duurste verkochte veilingpaard. Deze merrie gaat voor 110.000 euro naar Canada.

De familie Van der Waaij kijkt terug op een geslaagde avond. Voorafgaand aan de veiling werd er voor de zelfgefokte merrie Extra WS al veel belangstelling getoond. “Deze merrie deed haar naam eer aan. Het was al gauw duidelijk dat ze het populairste paard van de collectie was. Behalve dat ze super gefokt is, is het een echte eyecatcher. Mooie kleur en aftekeningen, plus extra springmanieren”, vertelt Peter van der Waaij.

Extra WS (v. Emerald). Foto: ©Digishots/The Youngsters Auction

Zeven naar één klant

Maar liefst zeven paarden fokte familie Van der Waaij voor deze collectie zelf. Daarvan gingen er vier naar één en dezelfde partij; een Amerikaanse klant van Limburger Loewie Joppen werd de nieuwe eigenaar van in totaal niet minder dan zeven(!) paarden. Niet alleen het een na duurste paard U-Rock van de Heffinck (Chacco-Blue x Jos van d’Abdijhoeve) welke voor 75.000 euro onder de hamer kwam, maar ook van Proud Girl WS (Jimi WS Z x Indoctro), Coco Legende (Checkter x Cassini II), Toulouse (Untouchable x Darco), Passo Double (El Barone 111 x Eldorado vd Zeshoek TN), Panola WS (Aganix du Seigneur x Lupicor) en Toto WS (Tobago Z x Baloubet du Rouet).

Gemiddeld 32.000 en 44.000 euro

Ook een vooraanstaande Duitse stoeterij deed inkopen in Eemnes. Dolomite (Ducati van Schuttershof x Vertigo Saint-Benoit) en Palma (Chianti’s Champion x Lord Z) vertrekken naar Duitsland, evenals Zinatino en For Ever Blue. De volledige collectie bracht een totaalprijs van 861.000 euro op met kopers uit de USA, Canada, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Nederland. De gemiddelde hamerprijs voor de driejarigen op 32.000 euro. De vierjarige paarden brachten een gemiddelde prijs van 44.000 euro op.

Goede doel

Daarnaast werd er een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel. In totaal werd er 15.500 euro gedoneerd. Dit bedrag kwam tot stand door gulle giften van het volledige publiek. Naast twee top donaties van 6.000 en 4.000 euro kon konden aanwezigen middels een qr-code een donatie maken. Alle giften werden door de organisatie bijzonder gewaardeerd. De fondsen gaan naar een gespecialiseerde behandeling van een ernstig zieke vriendin van de familie.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Persbericht