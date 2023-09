The Youngsters Auction lanceert 3- & 4-jarigen collectie voor dinsdag 10 oktober

Voor de 8e editie heeft The Youngsters Auction een collectie van 25 getalenteerde drie- & vierjarige springpaarden samengesteld. Op dinsdag 10 oktober vindt de live veiling plaats op Waaij Stud en het belooft een geweldige avond te worden vol entertainment, sfeer en natuurlijk getalenteerde paarden. “We zijn erg blij met de collectie van deze editie en zijn er ook trots op dat we veel talenten uit onze eigen fokkerij kunnen aanbieden in deze veiling”, vertelt Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction.

Op dinsdag 10 oktober wordt The Youngsters Auction gehouden op Waaij Stud in Eemnes, op slechts 25 minuten van Schiphol Amsterdam en een uur van de Belgische en Duitse grens. Twintig driejarige talenten en vijf vierjarige springpaarden worden gepresenteerd in de collectie van deze editie. Bieden kan tijdens de live veiling op locatie, maar ook via het online veilingsysteem van ClipMyHorse.TV.

Uitzonderlijk getalenteerde driejarigen

De collectie van de Youngsters Auction bestaat uit meerdere uitzonderlijke talenten en de volgende zijn enkele van de hoogtepunten. De driejarige merrie Extra WS is een door Waaij Stud zelfgefokte merrie van Emerald uit een moeder van For Pleasure x Chin Chin. Ze valt niet alleen op door haar bijzondere verschijning, maar ook door haar springtalent. “Vanaf de eerste keer dat ze sprong, was ze iets speciaals. Ze is echt elektrisch op de sprong en heeft veel vermogen”, vertelt Jasper van der Waaij over de driejarige merrie.

Een andere opvallende driejarige is de imponerende hengst Passo Double (El Barone 111 x Eldorado van de Zeshoek TN). Hij valt op door zijn enorme kracht, maar ook door zijn balans, reflexen en intelligentie. “Voor Passo Double is springen heel gemakkelijk en natuurlijk. Hij heeft een uitzonderlijk instinct voor de hindernissen en zijn vermogen lijkt eindeloos”, aldus Biba van der Waaij.

De driejarige Extra WS is een zelfgefokte merrie van Emerald x For Pleasure en is in alle opzichten een buitengewoon talent. Foto: © DigiShots

Twee goedgekeurde hengsten

Twee driejarige paarden worden onder het zadel voorgesteld, waaronder de Oldenburgs gekeurde hengst U-Rock van de Heffinck VDH. Hij is een zoon van Chacco Blue en gaat terug op de wereldberoemde Only Picobello Z – moeder van Romeo, Check Picobello Z en Clown of Picobello Z. “U-Rock viel al op tijdens de KWPN Hengstenkeuring en verdiende een uitnodiging voor het KWPN verrichtingsonderzoek, dus hij is niet alleen bij Oldenburg goedgekeurd maar maakt nog een goede kans om ook KWPN goedgekeurd te worden. U-Rock is een lichtvoetige hengst van de geweldige Chacco Blue uit de merrie Josje van de Heffinck, die we via onze veiling verkochten naar Mexico en het daar ook heel goed doet. De andere driejarige onder het zadel is Patriot – hij is een kleinzoon van Kasanova de la Pomme en de gelijkenis is treffend. Patriot heeft een geweldige balans en beschikt over veel mogelijkheden”, legt Peter van der Waaij uit.

De Chacco Blue-zoon U-Rock van de Heffinck VDH is één van de twee goedgekeurde hengsten in de collectie en gaat terug op Only Picobello Z – de moeder van Romeo, Check Picobello Z en Clown of Picobello Z. Foto: © DigiShots

Veelbelovende vierjarige springpaarden

Voor deze editie zijn er ook vijf zeer getalenteerde vierjarige paarden toegevoegd. De aansprekende merrie Coco Legende (Checkter x Cassini II) springt meteen in het oog met haar techniek, terwijl Tias Horta (Mugano van Klapscheut x Parco) opvalt door zijn enorme afdruk. Coco Legende is gefokt uit de familie van Dobel’s Cento, terwijl Tias Horta de halfbroer is van de beroemde Erenice Horta en dus de oom van Irenice Horta. Verder is de Zirocco Blue VDL-zoon Zinatino de tweede goedgekeurde hengst in deze collectie; de vierjarige Zinatino overtuigt met zijn macht en hoge mate van voorzichtigheid.

Coco Legende is een aansprekende vierjarige merrie van tophengst Checkter uit de moederlijn van Dobel’s Cento en is één van de talenten in de collectie van deze editie. Foto: © Daily In Focus

VIP tickets nu verkrijgbaar

The Youngsters Auction vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2023 op Waaij Stud in Eemnes. VIP-tickets zijn nu verkrijgbaar en het belooft weer een geweldige veilingavond te worden. Voor deze editie wordt The Youngsters Auction omgetoverd tot een oudhollandse kroeg / Pub – een garantie voor een mooie, gezellige avond met muziek, drankjes en geweldige springtalenten!

Programma The Youngsters Auction

Dinsdag 10 oktober 2023

04.30 PM CEST: Presentatie springen 3- & 4-jarigen

07.00 PM CEST: VIP Diner

08.00 PM CEST: Start veiling

Livestream: ClipMyHorse.TV

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Meer informatie:

www.theyoungsters-auction.com

Peter van der Waaij +31 6 23412073

Jasper van der Waaij +31 6 50879021

Biba van der Waaij +31 6 31262609

[email protected]