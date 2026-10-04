The Youngsters Auction presenteert complete collectie: ‘De kwaliteit over de volle breedte ligt opnieuw hoger’

Een Nederlands reservekampioene, een WK-finalist en veelbelovende jonge talenten: The Youngsters Auction brengt op dinsdag 13 oktober 24 springpaarden van drie tot zeven jaar onder de hamer bij Waaij Stud in Eemnes. In aanloop naar de veiling kunnen geïnteresseerden de paarden op afspraak bekijken en de vierjarige en oudere paarden proefrijden. “We hebben een heel complete groep kunnen selecteren, met paarden die veel verschillende ruiters heel blij kunnen maken”, vertelt Peter van der Waaij.

Voor Van der Waaij zit de kracht van deze editie in de kwaliteit over de volle breedte. “We hebben geprobeerd de lat opnieuw hoger te leggen, juist door ook aan de onderkant van de selectie nog kritischer te zijn. Daardoor staat er een sterke, complete collectie. Welke paarden uiteindelijk de allerbeste worden, is nu moeilijk te voorspellen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hier toekomstige Grand Prix-paarden tussen zitten.”

Een rustige start, een goede basis

De gereden paarden hebben al ervaring op concours opgedaan, maar staan nog aan het begin van hun sportcarrière. Sommige zijn wat groener voor hun leeftijd. Volgens Van der Waaij hoeft dat voor hun toekomst geen nadeel te zijn.

“Voor de lange termijn geloof ik juist in een rustige start. Het belangrijkste is dat alles wat een paard kent, op een goede manier is aangeleerd. We willen eerlijke, netjes opgeleide paarden aanbieden die klaar zijn voor een volgende stap. Met de juiste ruiter en verdere opleiding kunnen ze zich de komende jaren ontwikkelen richting de internationale sport.”

Die ontwikkeling ziet hij ook terug bij paarden uit eerdere edities. “Veel paarden waren bij verkoop nog relatief groen en onervaren. Hun volgende ruiters hebben er tijd en energie in gestoken, en het is prachtig om te zien wat daaruit voortkomt.”

Picobello en Conthario: kwaliteit bevestigd op het kampioenschap

Twee grote talenten in deze collectie zijn de zesjarige Picobello en de vijfjarige Conthario, die dit seizoen op kampioenschappen hun kwaliteiten lieten zien.

Picobello, een dochter van Picobello van ’t Roosakker uit een moeder van Captain Future Z, viel op tijdens het Nederlands kampioenschap voor zesjarige springpaarden in Ermelo. “We zagen haar daar en ze viel ons meteen op. Ze sprong de eerste dag fantastisch en werd direct tweede. Wat mij aanspreekt, is de combinatie van atletisch vermogen en haar instelling. Ze wil het goed doen voor haar ruiter.” Uiteindelijk won Picobello de zilveren medaille en werd zij Nederlands reservekampioene bij de zesjarigen.

De vijfjarige Conthario (Conthargos x Toulon) bereikte met stalruiter Zoï Snels de finale van het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken. “Zoï had hem nog maar een paar concoursen gereden voordat ze naar het WK gingen. Hij sprong daar alle drie de dagen heel overtuigend. Naast zijn kwaliteit en vermogen heeft hij vooral een fantastische instelling.”

Conthario (Conthargos x Toulon), finalist bij de vijfjarigen op het wereldkampioenschap in Lanaken. © paardenfotograaf.be

Vermogen, voorzichtigheid en bijzondere families

Ook bij de andere gereden paarden ziet Van der Waaij volop perspectief. De vijfjarige Pokerface (Poker de Mariposa TN x Comme Il Faut), uit de op 1,55 m-niveau uitgebrachte merrie I’m Special Power SIH, valt op door zijn vermogen en lichaamsgebruik. “Pokerface is een groot talent. Hij heeft enorm veel vermogen en een heel bijzondere sprong.”

De eveneens vijfjarige Kassina Blue (Kassander van ’t Roosakker x Baloussini) is nog minder ervaren. “Ze is wat groen voor haar leeftijd, maar pakt het werk fantastisch op. Wij denken dat deze merrie ontzettend veel talent heeft.”

Een andere interessante merrie is Valente-K van Kattenheye (Le Blue Diamond van ’t Ruytershof x Vagabond de la Pomme). Zij komt uit dezelfde moeder als Impress-K van ’t Kattenheye, de vicewereldkampioen van Thibeau Spits.

“Valente-K heeft haar eigen manier van springen. Ze is misschien niet de meest spectaculaire springer, maar ze is heel voorzichtig, atletisch en doet haar werk bijzonder goed. Daarbij heb je niet vaak de mogelijkheid om uit zo’n moeder een dochter te kopen die zelf al onder het zadel loopt en concours heeft gedaan.”

Driejarige talenten voor de toekomst

Naast de gereden paarden omvat de collectie een groep driejarigen. Tappy Calmia (Tattoo TN x Halifax van het Kluizebos) en Topaz Blue (Chacco-Blue x Kannan) zijn daarvan twee voorbeelden.

“Tappy Calmia is voor mij een heel compleet, modern en langgelijnd paard met een fantastische manier van springen. Topaz Blue is juist heel imponerend, met veel vermogen en een overtuigende sprong. Het zijn verschillende paarden, maar allebei met veel mogelijkheden voor de toekomst.”

Tappy Calmia (Tattoo TN x Halifax van het Kluizebos), een van de driejarige talenten in de collectie. © paardenfotograaf.be

Zelf ervaren welk paard past

Alle veilingpaarden staan bij Waaij Stud in Eemnes. De vierjarige en oudere paarden kunnen op afspraak worden proefgereden; de driejarigen kunnen worden bekeken. Tijdens de presentatie voorafgaand aan de veiling worden de gereden paarden ook live onder het zadel getoond.

“Als je de mogelijkheid hebt, raad ik aan om vooraf langs te komen. Zelf rijden geeft je toch weer meer gevoel bij een paard”, aldus Van der Waaij. “We willen dat mensen met een goed gevoel hun keuze maken. Daarom nemen we graag de tijd om mee te denken, vragen te beantwoorden en uit te leggen wat we van een paard weten.”

Terugkerende kopers uit de hele wereld

Sinds de start in 2018 heeft The Youngsters Auction een internationale klantenkring opgebouwd. Oud-veilingpaarden vinden hun weg naar de internationale springsport, maar ook naar jonge ruiters, amateurs en de hunter- en equitationsport.

“Daar zijn we heel trots op. Het gaat erom dat een paard zijn plek vindt en zijn werk goed doet voor de nieuwe eigenaar. Dat kan op internationaal Grand Prix-niveau zijn, maar net zo goed bij een ambitieuze amateur of in de hunterring. Dat zoveel klanten tevreden zijn en ieder jaar terugkomen, betekent veel voor ons. Ook met deze collectie hopen we weer veel goede combinaties en blije kopers bij elkaar te brengen.”

Dinsdag 13 oktober in Eemnes

The Youngsters Auction vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2026 bij Waaij Stud, Geerenweg 2 in Eemnes. Vanaf 17.00 uur worden de veilingpaarden gepresenteerd, om 19.00 uur begint het VIP-diner en om 20.00 uur start de veiling. Bieden kan live en online.

Bekijk de collectie, video’s en veterinaire informatie op theyoungsters-auction.com. Voor meer informatie of een afspraak om paarden te bekijken of proef te rijden: +31 6 2341 2073 of [email protected].

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