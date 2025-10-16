The Youngsters Auction: recordprijs van 450.000 euro voor Chastina

De afgelopen weken nam de interesse in de getalenteerde Chastina (Chacoon Blue x Stakkatol) steeds verder toe, wat resulteerde in een nieuw record voor The Youngsters Auction. Op de tiende editie werd deze vijfjarige merrie het duurst verkochte paard ooit in de geschiedenis van de veiling. Op de live veiling in Eemnes werd Chastina afgeslagen voor 450.000 euro en zij vertrekt naar de Verenigde Staten.

“We zijn ongelofelijk blij met deze 10e editie van The Youngsters Auction,” benadrukken organisatoren Jasper en Peter van der Waaij. “De interesse in Chastina was de afgelopen weken enorm. Enkele van ’s werelds beste ruiters kwamen haar bekijken en iedereen was onder de indruk. Wij geloven dat deze merrie een prachtige toekomst voor zich heeft.”

Via bemiddeling van topruiter Martin Fuchs werd Chastina verkocht aan de Verenigde Staten. De komende jaren zal ze zorgvuldig worden opgeleid met het oog op de topsport.

60.000 euro voor Dorian Grey TN-zoon

In totaal werden er afgelopen dinsdag 27 springtalenten geveild door veilingmeester Louis De Cleene. De drie- en vierjarigen paarden werden verkocht voor een gemiddelde prijs van 33.000 euro, met de driejarige ruin Domiran (v. Dorian Grey TN) als topper in zijn leeftijdscategorie voor 60.000 euro. De vijf- tot zevenjarigen haalden een gemiddelde prijs van meer dan 100.000 euro.

Zes paarden blijven in Nederland

De veiling trok kopers van over de hele wereld, waaronder uit Australië, België, Colombia, Denemarken, Finland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten. Ook Nederlandse investeerders waren zeer actief; zes van de 27 paarden blijven in Nederlandse handen.



