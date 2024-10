The Youngsters Auction: Trials van maandag 7 tot en met maandag 14 oktober

The Youngsters Auction biedt ook voor de negende editie aan klanten de mogelijkheid de veilingpaarden onder het zadel uit te proberen. Vanaf maandag 7 oktober tot en met maandag 14 oktober zijn alle 5- tot en met 7-jarigen springpaarden beschikbaar voor trials op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. “Wij vinden het heel belangrijk dat onze klanten een goed gevoel bij de paarden kunnen krijgen en bij ons kunnen daarom alle paarden op dezelfde locatie en onder gelijke omstandigheden uitgeprobeerd worden”, benadrukt Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction, die plaats vindt op dinsdag 15 oktober.

Naast de mogelijkheid tot uitproberen van maandag 7 tot en met maandag 14 oktober, worden bij The Youngsters Auction alle veilingpaarden op dinsdag 15 oktober voorafgaand aan de live veiling nogmaals gepresenteerd.

“De tien driejarige paarden zullen zich tonen bij het vrijspringen en de gereden paarden zullen wij onder het zadel een paar sprongen laten maken. Deze paarden hebben allen ruim concourservaring, dus de presentatie dient vooral om geïnteresseerden nog eens dat live gevoel van de paarden mee te geven”, legt Peter van der Waaij uit.

Naast de ‘trials’ van maandag 7 tot en met maandag 14 oktober worden de veilingpaarden op dinsdag 15 oktober live gepresenteerd voorafgaand aan de veiling. © DigiShots

Potentie voor de grote sport

De rijpaardencollectie bestaat uit vijf 5-jarige springpaarden, zeven 6-jarigen en één 7-jarige. “Een zeer interessante groep paarden die allemaal ruim concourservaring hebben en klaar zijn voor de volgende stap. Deze collectie is boordevol kwaliteit en vermogen en daarmee hebben zeker een aantal paarden de potentie zich te ontwikkelen tot een talent voor de grote sport. Maar onder de collectie bevinden zich ook potentiële amateurpaarden en hunters”, vertelt Peter van der Waaij.

G Nero is een springkanon met reeds internationale ervaring en lijkt klaar te zijn voor de volgende stap in de komende maanden. © DigiShots

Interessante driejarige talenten

De selectie driejarige springpaarden bestaat uit interessant gefokte en bijzonder getalenteerde springpaarden, die hoofdzakelijk uit de eigen fokkerij of opfok van Waaij Stud komen. “De driejarigen zijn gemiddeld genomen allemaal paarden met veel potentie als springpaard en goede, werkwillige karakters”, vertelt Jasper van der Waaij, die de training van de driejarige veilingpaarden leidt. “We hebben bijvoorbeeld nakomelingen van top sporthengsten zoals Cartello VDL, Balou du Reventon en Don VHP, maar ook van bewezen stempelhengsten zoals Aganix du Seigneur, Diarado en Eldorado van de Zeshoek TN.”

De zesjarige merrie Narnya blinkt uit door haar vermogen en kwaliteit aan de sprong – een veelbelovende ruwe diamant. © DigiShots

Maak een afspraak

Voor het bezichtigen en/of uitproberen van de veilingpaarden kunt u vrijblijvend een afspraak maken via info@theyoungsters-auction of +31623412073 (Peter van der Waaij) of +31650879021 (Jasper van der Waaij).

Voor meer informatie, ga naar www.theyoungsters-auction.com

Veilingprogramma

Trials – Maandag 7 oktober tot en met maandag 14 oktober

Veiling – Dinsdag 15 oktober

Presentatie – 16.00 uur

VIP-diner – 19.00 uur

Aanvang veiling – 20.00 uur

Adres

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

