The Youngsters Auction viert vijfjarig jubileum met uitzonderlijke collectie

In 2018 werd The Youngsters Auction opgericht en dit jaar viert de veiling op dinsdag 23 mei haar vijfjarig bestaan. Een uitzonderlijke collectie van in totaal 19 springpaarden zijn geselecteerd voor de live veiling op Waaij Stud in Eemnes. “Het is amper te bevatten dat het alweer vijf jaar geleden is dat we onze allereerste veiling organiseerden! Met gepaste trots presenteren we deze collectie voor onze 7e editie”, aldus organisator Peter van der Waaij.

“We hebben ons opnieuw volledig gericht op paarden met potentie voor de internationale sport en hopelijk Grand Prix-niveau. Onze groep vijfjarigen bestaat uit enkele opvallende talenten, die aan het begin van hun carrière staan. Het niveau van onze zesjarigen is hoger dan ooit tevoren; we geloven dat meerdere van deze paarden het heel ver kunnen gaan schoppen in de sport. Ook de zevenjarige categorie is een zeer interessante groep; variërend van ervaren wedstrijdpaarden tot ruwe diamanten, klaar om aan hun internationale carrière te beginnen”, vertelt Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction.

Trials starten op maandag 8 mei

Vanaf maandag 8 mei zijn alle veilingpaarden beschikbaar voor trials op Waaij Stud in Eemnes. De live veiling vindt plaats op dinsdag 23 mei 2023, waarbij zowel live als online geboden kan worden. VIP-tickets zijn nu te bestellen via www.theyoungsters-auction.com.

De collectie bestaat uit 19 springtalenten met uitstekende pedigrees en een enorm potentieel als sportpaard. The Youngsters Auction presenteert nakomelingen van beroemde vaders zoals Emerald, Diamant de Semilly, Aganix du Seigneur, Berlin, Grandorado TN, Cornet Obolensky, Kannan en Verdi TN. Veel van hen zijn gefokt uit uitstekende moederlijnen; bijvoorbeeld uit de moederlijn van Authentic, van Untouchable en Escape Z, van SFN Zenith en een directe dochter van 1.60m winnares Nellypso Z.

Vol highlight

“We zijn ervan overtuigd dat we een exclusieve collectie talenten presenteren. Zoals altijd is ons hoofddoel onze wereldwijde klanten tevreden stellen en ervoor te zorgen dat zij het beste paard krijgen om hun doelen in de springsport te behalen. Deze collectie varieert van paarden die al internationale ervaring hebben tot paarden die aan het begin van hun carrière staan, allemaal met het bijbehorende talent”, aldus Jasper van der Waaij van The Youngsters Auction.

Enkele highlights uit de collectie zijn de zevenjarige merries Grandissimo (Cornet Obolensky x Quidam de Revel), die met enorm veel vermogen springt, en Lalmerette (Verdi TN x Chellano Z), die opvalt door comfort, vermogen en mentaliteit. Of de zesjarige Madarena (Hernandez TN x Celano), die al een indrukwekkende resultatenlijst heeft, en de opvallende hengst Atlantis (Aganix du Seigneur x Quinar) met potentie voor sport en fokkerij. Enkele vijfjarige blikvangers zijn bijvoorbeeld Nemerald (Emerald x Nimmerdor), die imponeert met vermogen en uitstraling, en Nausikaa Eickenrode (Etoulon VDL x Indoctro) – een ruwe diamant, maar een echte moderne atleet.

De zevenjarige Grandissimo (Cornet Obolensky x Quidam de Revel) is gefokt uit 1.60m winnares Nelypso Z van Edwina Tops-Alexander en is zelf een groot talent. Foto: DigiShots

Atlantis Z is een imponerende zesjarige hengst van Aganix du Seigneur uit de zus van Escape Z en Untouchable. Foto: DigiShots

De vijfjarige merrie Nausikaa Eickenrode springt met een vergelijkbare techniek als haar vader Etoulon VDL en is een moderne atleet. Foto: DigiShots

Nederlands toptalent Hessel Hoekstra was één van de ruiters die de paarden van The Youngsters Auction presenteerde. Foto: DigiShots

Recente veterinaire keuringen door Dierenkliniek Wolvega

Alle veilingpaarden zijn recent gekeurd door Dierenkliniek Wolvega en de röntgenfoto’s en veterinaire rapporten worden binnenkort gepubliceerd. Daarnaast zal het veterinaire team van Wolvega op de veilingdag op dinsdag 23 mei op Waaij Stud in Eemnes beschikbaar zijn voor ieders vraag.

Waaij Stud zag er sprookjesachtig uit tijdens de videodag van The Youngsters Auction. Foto: Daily In Focus

Trials

Van maandag 8 mei tot en met maandag 22 mei

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Veiling

Dinsdag 23 mei 2023

Vanaf 16.00 uur

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755 NM Eemnes, Nederland

www.theyoungsters-auction.com

[email protected]

Peter van der Waaij +31 6 23412073

Jasper van der Waaij +31 6 50879021

Biba McCaul +31 6 31262609