Toekomstige kampioenen verkocht bij Paardenveilingonline: topper blijft voor 40.000 euro in Nederland

Afgelopen zaterdag werd de veilingtopper van Paardenveilingonline.com verkocht voor maar liefst 40.000 euro, een gereden merrie van Chacco Blue x Chin Chin. Het gemiddelde veilingbedrag lag op 13.000 euro en meer dan 80% van de paarden vond een nieuwe eigenaar.

“Met elke veiling groeien we en verwelkomen we zowel trouwe als nieuwe klanten. Het vertrouwen van kopers, verkopers en ons team draagt bij aan dit voortdurende succes,” aldus Alwin en Niels van Paardenveilingonline.com. Vele paarden blijven in Nederland voor de sport, terwijl anderen naar trouwe klanten in Amerika en verschillende Europese landen vertrekken.

Veilingtopper blijft voor 40.000 euro in Nederland

De veilingtopper, Phiney Blue (Chacco Blue x Chin Chin) werd snel populair. Na een intense bieding werd ze voor 40.000 euro verkocht aan de hoogste bieder uit Nederland, een veelbelovend paard voor de toekomst. Avatar CJS Z (Asca Z x Indoctro) maakte tijdens de selectiedagen een opmerkelijke indruk met zijn sprongen en werd uiteindelijk verkocht voor 34.000 euro, waarmee zijn waarde voor de Nederlandse sport werd bevestigd.

Zoon Luigi d’Eclipse vertrekt naar Italië

Luis Z, de veelbelovende zoon van Grand Prix-winnaar Luigi d’Eclipse, trok aandacht tijdens de veiling. Vorig jaar doorstond hij met succes de tweede bezichtiging bij het KWPN, een teken van zijn potentie. Na een intense biedstrijd werd hij voor 18.500 euro verkocht aan een gelukkige eigenaar in Italië.

Komende veiling: Fokmerries & embryo’s voor toekomstige kampioenen

De volgende veiling staat gepland van 14 t/m 17 februari en richt zich op drachtige fokmerries en bijzondere embryo’s. Eigenaren die interesse hebben om hun fokmerrie aan te melden, worden aangemoedigd dit tijdig te doen.

Voor verdere informatie over toekomstige veilingen en registratie, bezoek de website van Paardenveilingonline.