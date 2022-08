Toekomstige sportmodellen en keuringstoppers te koop op eerste veiling van Friese veulens 

Dat het Friese paard de laatste jaren terrein wint in de (internationale) dressuur zal voor niemand nieuw zijn. Met deze insteek is de collectie van de eerste Excel Friesian Auction samengesteld: talenten voor de toekomst. De veulens komen op 1 september a.s. onder de online veilinghamer. Bieden is vanaf vandaag open. Bekijk hier de collectie.

Een bovengemiddeld bewegingsmechanisme dat veelal gekoppeld is aan een vol papier, de toekomstige eigenaren van de veulens kunnen zich verheugen op echte topkwaliteit.

Interessant gefokt en goed bewegen

Neem bijvoorbeeld Valentino van de Waelhoeve met als vader de Algemeen Kampioen KFPS Hengstenkeuring 2020 Matthys 504 Sport Elite AAA en als moeder een Uldrik 457 Ster Sport AA merrie die mooie punten liet noteren voor haar IBOP en een succesvolle tuigcarrière heeft die haar het Sportpredicaat opleverde en tweemaal de Pavo Fryso Bokaal en het Dameskampioenschap Zuid-Nederland in het tuigen. Of Teuntsje van Lapinenburg (Teun 505 x Tsjalle 454) die al bewees over veel kwaliteit te beschikken door na haar eerste premie ook nog eens mee te draven in de kampioensring van Fokdag Midden-Nederland. En wat te denken van Tjitse van de Egberdina Hoeve (Omer 493 x Andries 415)? Zowel zijn moeder Tjitske van de Egberdina Hoeve Ster Sport AA (Andries 415) als grootmoeder Yskâld Wûnder E.T. Ster Sport Preferent Prestatie AA behaalden het sportpredicaat en goede IBOP-scores.

Embryo uit kampioensmerrie

Ook zijn er drie embryo’s te koop waarvan één uit de preferente Uwkje C., de moeder van Yersie C. Het betreft een bevroren embryo van de hengst Tymen 503. Gisteren lanceerde de organisatie het derde embryo: een Fonger 478 uit de kampioene van de Centrale Keuring 2021; Ilya fan Jentje’s Pleats Voorlopig Kroon (Jurre 495 x Michiel 442).

Extra beeldmateriaal

Er is veel (extra) beeldmateriaal opgenomen, zoals een unieke 180º video van de beenstand. Correctheid is een van de paradepaardjes. Natuurlijk kunnen klanten ook de veulens thuis gaan kijken. De veulens werden geselecteerd door een ijzersterk team met Willem Houterman, Susan Wind, Marc Peter Spahn, Erwin Spliethof, Huibert Maurice en Denise Klap.

De collectie is hier te bekijken.