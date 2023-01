Top spring- en dressuurmateriaal in Embryoveiling Prinsjesdag

Veulenveiling Prinsjesdag lanceert met trots de collectie van de online embryoveiling. De veiling loopt van 3 tot en met 7 februari 2023. Zestien excellente embryo’s vormen de collectie; drie in de dressuurrichting en dertien in de springrichting. Een rechtstreekse For Pleasure-embryo uit topmerrie Evita van ’t Roosakker, een Grandorado TN uit de zus van de olympische H5 Quntiol en een Chacco Blue uit de zus van Don VHP Z en HH Carlos Z zijn enkele uitschieters in de exclusieve collectie.

Vanaf vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 februari loopt de online embryoveiling van Veulenveiling Prinsjesdag. Op dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur loopt de online veiling af. Het team van Veulenveiling Prinsjesdag is deze week dagelijks te vinden in de Prinsjesdag-stand op de KWPN Stallion Show en staat u graag te woord over deze interessante collectie!

Glock’s Toto Jr. uit O.Bertje

De embryoveiling bestaat uit drie dressuur- en dertien springembryo’s. De dressuurcollectie bestaat bijvoorbeeld uit een Glock’s Toto Jr. rechtstreeks uit de beroemde O.Bertje – moeder van Grand Prix-dressuurpaarden Tango en Bonzanjo. Maar ook uit een So Unique-embryo gecombineerd met de Texel-moederlijn en een Hermès uit een interessante dochter van Diamond Hit.

Uit zus van H5 Quintol & uit zus van Don VHP Z

De springcollectie is genieten voor menig fokkerijliefhebber! Met embryo’s van Emerald, Chaccco Blue, Cumano, Cornet Obolensky, For Pleasure en Kashmir van Schuttershof zijn de grote namen ruimschoots vertegenwoordigd, maar ook upcoming stars zoals Balou du Reventon, Grandorado TN, Fantomas de Muze, Echo van ’t Spieveld en Conthargos dragen bij aan de collectie.

Een uniek embryo is bijvoorbeeld de Grandorado TN uit Fin Fleur – zij is de zus van de olympische H5 Quintol van Eduardo Menezes en van nog eens vijf 1.60m-springpaarden. Bijzonder is ook de Chacco Blue uit Ciao Bella van ’t Merelsnest – de zus van Don VHP Z die onder Harrie Smolders meer dan twee miljoen aan prijzengeld verdiende en van HH Carlos Z, die met McLain Ward tot ’s werelds meest winnende paard behoorde.

Direct uit Evita van ‘t Roosakker; direct uit Sterrehof’s Ushi

De For Pleasure rechtstreeks uit Evita van ’t Roosakker is ook iets unieks; Evita is de moeder van niet minder dan veertien internationale springpaarden, waaronder Grand Prix-springpaarden Jackson, Luigi, Isaac en Melvin van de Bisschop. De Echo van ’t Spieveld rechtstreeks uit Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi, de Chacco Blue en de Cornet Obolensky uit de internationale winnares Zizi Donaldson en de Conthargos uit de internationale merrie Bluna 28 zijn ook zeker noemenswaardig.

Verder bestaat de collectie nog uit een Emerald uit de driekwart zus van Mumbai, een Fantomas de Muze uit een dochter van de legendarische Butterfly Flip, een Kashmir van Schuttershof uit een kleindochter van Babbe van ’t Roosakker, een Cumano uit de moeder van Corlou en kleindochter van Centina, een Balou du Reventon uit Jolly Girl van ’t Roosakker – moeder van meerdere internationale springpaarden en dochter van Electra van ’t Roosakker, én een Balou du Reventon uit een kleindochter van de wereldberoemde Cordula de Laubry.

Bekijk de collectie en bied mee op: https://online.prinsjesdag.eu/auctions/756ec378-1e96-4379-b65f-08dafcc8d2be

Registreer als online bieder: https://online.prinsjesdag.eu/register