Topprijs van 36.000 euro en wereldwijde belangstelling bij Paardenveilingonline

De tweede veiling van het jaar bij Paardenveilingonline was opnieuw een groot succes. Wereldwijde belangstelling en een gemiddelde prijs van 11.500 euro onderstrepen opnieuw de wereldwijde vraag naar genetisch sterke springpaarden. De exclusieve collectie, bestaande uit veelbelovende (jonge) springpaarden, genetisch waardevolle embryo’s, en het unieke kunstwerk Iron Horse, wist kopers wereldwijd te overtuigen.

“We blijven ons inzetten om topkwaliteit toegankelijk te maken voor iedereen, en deze veiling laat opnieuw zien dat dat werkt,” benadrukken Alwin en Niels, de drijvende krachten achter Paardenveilingonline. “Bij ons is uitzonderlijk talent niet onbereikbaar – het is affordable, exceptional, yours.”

Felbegeerde sportpaarden zorgen voor spannende eindsprint

Er ontstond een felle biedstrijd om de talentvolle merrie Ismena Red Wine (Untouched x Nabab de Rêve), die afstamt van niemand minder dan Fragance de Chalus. Uiteindelijk trok een Amerikaanse bieder aan het langste eind, voor een bedrag van 36.000 euro.

Ook de atletische ruin Roman S (Defender VDS Z x Arezzo VDL), uit dezelfde lijn als het 1.60m-paard Grieg S, was in trek en werd voor 24.000 euro verkocht naar Duitsland. Bij Phinley Blue (Chacco-Blue x Chin Chin), een merrie uit de moederlijn van J’Adore en O’Blue, viel de beslissing na diverse biedingen eveneens in het voordeel van een Duitse koper – zij werd afgeslagen op 19.500 euro.

Opkomend springtalent in trek bij Europese bieders

Ook bij de jongere paarden werd volop geboden. Champ Tarpania Z (Commil Champ Z x Vagabond de la Pomme) vertrekt voor 18.500 euro naar Bulgarije en is gefokt uit een halfzus van de veelbelovende hengst Don Tarpania Z. De hengst Shanghai (Emerald van ’t Ruytershof x Baloubet du Rouet), een broer van twee springpaarden op 1.50m- en 1.60m-niveau, werd voor 16.000 euro verkocht aan Spanje. Tot slot viel de jonge merrie Sornettage B (Mr. Cornet de Regor x El Salvador) in de smaak bij een Griekse koper, die haar voor 12.500 euro wist te bemachtigen.

Laatste kans: kwaliteitsvolle pareltjes direct beschikbaar

Voor wie nét naast het net viste tijdens de veiling, is er goed nieuws: er zijn nog enkele onontdekte parels beschikbaar tegen vaste, aantrekkelijke prijzen. De driejarige ruin William H (Robijn van d’Abelendreef x Le Blue Diamond van ’t Ruytershof) direct beschikbaar voor 7.000 euro. Mis dit springtalent uit de sterke Loma-stam niet.

Tevens is de ruin Swedish House Mafia MP (El Torreo de Muze x Diamant de Semilly) nu te koop voor slechts 6.500 euro. Met twee topverervers in zijn pedigree en een moederlijn die teruggaat op VDL Legodermus PP, is dit een buitenkans voor wie op zoek is naar een scherp geprijsd talent.

Ook de veelbelovende Robago Field (Tobago Z x Arezzo VDL) is nog beschikbaar. Deze ruin, uit de moederlijn van Olympisch goud-winnares Joli Coeur, kan van u zijn voor 9.000 euro. Tot slot is er nog de hengst Sjors (Manchester Red Wine x Vagabond de la Pomme), die het explosieve Aganix-bloed combineert met een bewezen sportstam. Ook hij staat nu te koop voor 9.000 euro.

Deze paarden zijn direct beschikbaar, geen biedingen, geen wachttijd, gewoon snel schakelen.

Duurste embryo verkocht voor 11.000 euro

Het hoogst verkochte embryo, een Chacco-Blue x Colman uit een zus van maar liefst vijf 1.60m-springpaarden, werd voor 11.000 euro verkocht aan een Nederlandse koper. Ook het embryo Balou du Reventon x Baloubet du Rouet, gefokt uit dezelfde moeder als Corlou PS en Diacentio PS, viel op en ging voor 7.500 euro van de hand aan een Nederlandse koper. Beide embryo’s zijn reeds geïmplanteerd en vertegenwoordigen bloedlijnen van absolute wereldklasse, een investering in toekomstige sporttopprestaties.

Volgende veiling: Exclusieve jonge springpaarden van 21-24 mei 2025

Na deze succesvolle editie kijkt Paardenveilingonline vooruit naar de volgende veiling, die plaatsvindt van 21 t/m 24 mei 2025. De collectie zal bestaan uit zorgvuldig geselecteerde jonge springpaarden, elk met opvallend talent en sterke afstamming.

Zoekt u een zadelmak paard dat klaar is om te presteren, of liever een veelbelovend talent om zelf op te leiden tot de absolute top? Deze veiling heeft het allemaal!

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Heeft u een jong springpaard dat in de schijnwerpers hoort te staan? De inschrijving voor de selectiedag is nog open—maar niet lang meer! Zorg dat u zich snel aanmeldt en geef uw paard de kans om in de kijker te staan bij kopers wereldwijd.

Meld uw paard nu aan en mis deze unieke kans niet!