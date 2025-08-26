Tops International Auction: 1,1 miljoen voor Bamako de Muze x Diamant de Semilly

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Tops International Auction: 1,1 miljoen voor Bamako de Muze x Diamant de Semilly featured image
Tornado (v. Bamako de Muze). Foto: Tops International Auction
Door Ellen Liem

Na afloop van de LGCT in Valkenswaard werd maandag bij Stal Tops de Tops International Auction gehouden. Alle aangeboden paarden gingen (dik!) over de ton met als veilingtopper Torando (Bamako de Muze x Diamant de Semilly). Deze zesjarige bij het BWP goedgekeurde hengst werd afgeslagen 1.100.000 euro.

