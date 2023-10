Tops International Auction: Twee paarden brengen 1,9 miljoen euro op

Op de Tops International Auction werden maar liefst drie (!) paarden voor een miljoen euro of meer verkocht, twee gingen zelfs voor het mega bedrag van 1,9 miljoen euro: de in Holstein goedgekeurde Valenzano (Vagabond de la Pomme x Christian) en Rolensky MVNZ (Cornet Obolensky x Cassini I).

Valenzano verkreeg in 2019 zijn goedkeuring bij het Holsteiner Verband. In het voorjaar van 2022 viel hij op in de sporttest in Münster-Handorf (derde met 8,49) en die zomer sprong hij zich opnieuw in de kijker. Onder het zadel van Diarmuid Howley won hij de vijfjarigen-rubriek op het Holsteiner Landeschampionat. Dat jaar liep hij ook de Bundeschampionate, waar hij in de kwalificatieproef een 9,1 kreeg. Ook sprong hij dat jaar het WK Jonge Springpaarden in Lanaken (22e in de finale). Dit jaar sprong de inmiddels zesjarige hengst met Frederike Staack een aantal internationale wedstrijden, met onder andere een overwinning in Vejer de la Frontera en twee derde plaatsen in Valkenswaard.

Rolensky

De eveneens voor 1,9 miljoen euro verkochte Rolensky MVNZ werd in Nieuw-Zeeland gevonden en arriveerde in juni in Europa. De achtjarige hengst sprong met Jamie Kermond vervolgens drie foutloze rondes in Valkenswaard. Een miljoen euro werd er neergeteld voor Marco Monet (Irco Marco x Camaro M). De SWB-gefokte hengst begon zijn internationale carrière met Victoria Almgren en was vervolgens met Francesco Turturiello actief tot 1,40m-niveau. De Stal Tops-amazone Frederike Staack bracht hem dit seizoen op internationaal 1,35m-niveau uit.

Dik twee ton

Bij Armenteros Z (Aganix du Seigneur x Upsilon van de Heffinck) en Come On Z (Comme il faut x Zirocco Blue VDL) kwam de hamer neer bij 270.000 euro en een paard bracht een kwart miljoen op: Espeshelli (Zambesi x Karandasj).

Alle veilingprijzen.

Bron: Horses.nl