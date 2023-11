Toptalenten en embryo’s in Suus Kuyten Auctions: ‘ Mijn beste jonge paarden geselecteerd’

Kerst krijgt een extra dimensie als je op de Suus Kuyten Auctions bent geweest. Na de succesvolle kersteditie van vorig jaar, maakt de Grand Prix-amazone zich opnieuw op voor haar eigen live en online veiling op haar stal in Eemnes. Op dinsdag 19 december veilt ze een zeer interessante mix van tien driejarige springpaarden, tien concourspaarden van vier tot en met zes jaar en vier embryo’s.

Over de editie van vorig jaar werd nog lang nagepraat. Een topsfeer, een heerlijke kerst vibe, volop entertainment en veel biedingen op de paarden. Dit jaar pakt Suus Kuyten opnieuw uit met haar partner Harrie Wiering en hun team. “Vorig jaar hebben we in september de eerste veiling gehouden in combinatie met de opening van de nieuwe stal, gevolgd door de kersteditie en deze gaat een terugkerende worden. Hier wil ik graag mee groeien en om dat te bereiken heb ik mijn beste jonge paarden geselecteerd”, vertelt ze.

Vorig jaar

”Reclame wordt er al gemaakt door de vorig jaar geveilde paarden. De negenjarige Jamal E.B. (v.Action Breaker) is zelfs al 1.55m Grand Prix gestart met Amber Bekhuis. “Ik kan er heel wat opnoemen. Vrijwel alle kopers hebben geluk aan de paarden gehad, ze goed verkocht of ze zijn er nog steeds blij mee”, vertelt Suus Kuyten.

Naam uitbouwen

“En blij gaan ze ook van de nieuwe collectie worden! Er zitten paarden bij die internationaal al goed gesprongen hebben, die goede rondes hebben afgelegd in de Belgische cyclus en paarden met mooie resultaten hier in Nederland. De embryo’s komen allemaal uit zeer goede merriestammen”, aldus Kuyten. Alle veilingpaarden en embryo’s zijn in eigendom van Suus Kuyten. Daarover vertel zij het volgende: “Dat is juist onze kracht denk ik. We kennen ze goed, we weten hoe ze getraind zijn. We zijn heel streng geweest met de keuringen en hebben ze zelf echt uitgetest op wat ze kunnen. Als je een goedgekeurde hengst zoekt, een goed wedstrijdpaard, een fijne hunter of amateurpaard; ze zitten in deze veiling. Ik hoop dat we met deze collectie onze naam kunnen uitbouwen.

Hengsten

De BWP-goedgekeurde hengst Ruby DC (v.Kashmir Van Schuttershof) bijvoorbeeld sprong overtuigend in Gorla Minore, werd tweede in de finale voor zesjarigen en liet zijn enorme vermogen ook al tijdens een Master springen zien. De vierjarige Zangersheide goedgekeurde hengst Tonto van het Lindehof (v.Darco) viel bij zijn goedkeuring al op, een prachtige zwartbruine hengst die zich op concours ook al goed heeft laten zien. De zesjarige Romeo (v.Kaiser van het Lambroeck), gefokt uit een 1.55/1.60m Grand Prix-merrie en succesvol in de Belgische Cyclus, behoort ook tot de favorieten.

De BWP-goedgekeurde hengst Ruby DC (v.Kashmir Van Schuttershof)

Interessant gefokt

De meesten zijn ook nog eens zeer interessant gefokt, zoals de driejarige AES-goedgekeurde hengst Ochuelo de Muze (v.Carthago), een zoon van de waardevolle fokmerrie Azuela de Muze. De driejarige hengst Chocolatier van de Heffinck (v.Chacco Blue), uit de stam van olympisch springpaard Romeo 88, is de volle broer van de KWPN-goedgekeurde hengst U-Rock van de Heffinck. Voor de kleurliefhebbers is er de driejarige bonte Uricas van de Bisschop (Uricas van de Kattevennen), een eyecatcher die ook nog eens goed springt.

Driejarige Uricas van de Bisschop (v.Uricas van de Kattevennen),

Voor het uitproberen van de vijf- en zesjarige concourspaarden kan een afspraak gemaakt worden. Wil je naar de veiling komen of online meebieden? Kijk dan voor meer informatie op www.suuskuytenauctions.com

Bron: Persbericht