Toptalenten onder de hamer in de Dutch Sport Horse Sales

Op 27 september wordt de 18e editie van de Dutch Sport Horse Sales georganiseerd op het Peelbergen Equestrian Centre. Opnieuw zijn familie Hendrix en Yves Houtackers erin geslaagd een uitmuntende collectie vier- tot en met zevenjarigen samen te stellen, waarvoor de internationale belangstelling nu al groot blijkt te zijn. Van (inter)nationale winnaars tot ruwere diamanten: de potentie is volop aanwezig.

Dankzij uitstekende referenties en een groot aantal tevreden kopers heeft de Dutch Sport Horse Sales een ijzersterke reputatie opgebouwd en dat resulteerde in 2021 al in een records-brekende veiling, waarin Viper Z met een topprijs van 750.000 euro de kroon spande. In de internationale sport wordt de naam van de Dutch Sport Horse Sales hoog gehouden door paarden als Kamara van ’t Heike, Escoffier, Chica B Z en Hello Senator.

Gedegen opleiding

Na jarenlange training en selectie heeft het team van de Dutch Sport Horse Sales dit jaar 21 springtalenten opgenomen in haar collectie. De meeste paarden hebben hun opleiding geheel of grotendeels bij Stal Hendrix genoten en daarmee is een stevige basis gelegd voor hun verdere toekomst. “Met de geslaagde veiling van vorig jaar nog vers in het geheugen en het WK in Herning net achter de rug, waar we met z’n allen hebben genoten van onze sport, kijken we met genoegen uit naar onze veiling. Het WK heeft ons weer laten beseffen waar we het allemaal voor doen, en hoe belangrijk het is dat jonge paarden goed worden opgeleid. Daar spelen we met de Dutch Sport Horse Sales graag op in en ik ben er zeker van dat een aantal van deze paarden gaan doorgroeien naar het hoogste niveau”, stelt Paul Hendrix. “Via deze veiling hebben al veel paarden hun weg naar de beste stallen ter wereld gevonden en ook deze collectie bevat paarden die daar tot hun recht gaan komen. Paarden die zich op hun huidige niveau al hebben gepresenteerd als uitschieters en over alle belangrijke eigenschappen van een topspringpaard beschikken. Daarom presenteren we met trots onze nieuwe collectie en kijken we met veel vertrouwen uit naar de veiling.”

Collectie online

De 18e editie van de Dutch Sport Horse Sales staat gepland op dinsdag 27 september, met de presentatie de avond van tevoren. Onder meer nakomelingen van Baltic VDL, Kannan, Cardento, Codex One en Elvis ter Putte maken deel uit van deze veelbelovende collectie. Meer informatie en de volledige collectie is te vinden op www.dutchsporthorsesales.com.