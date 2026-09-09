Toptalenten onder de hamer in Limburgse Veulenveiling

Vanaf vandaag staat de nieuwe collectie van de live-veiling van de Limburgse Veulenveiling online. Een 80-tal toekomsttalenten komt op woensdag 23 september onder de hamer in het Peelbergen Equestrian Centre. De kwaliteitsvolle veulens hebben pedigrees vol met prestatiegenen en deze collectie doet daarmee de reputatie van de Limburgse Veulenveiling als beste springveulenveiling van Nederland, volledig recht aan.

De afgelopen 25 jaar heeft de Limburgse Veulenveiling een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Het kwaliteitsniveau is steeds verder gestegen, de veilingresultaten hebben die lijn gevolgd en de belangstelling vanuit internationale sportstallen is jaar na jaar gegroeid. Ondanks de huidige krimp in de fokkerij kon de organisatie ook dit jaar rekenen op een fantastisch aanbod. Het resultaat is een bijzonder interessante collectie veulens.

Sterke pedigrees

Topstammen zijn vertegenwoordigd bij de Limburgse Veulenveiling. Zo komen op woensdag 23 september veulens onder de hamer die verwant zijn aan sportieve uitschieters als het kampioenschapspaard Nelson van ’t Roosakker, de meervoudige Grand Prix-winnaars Van Gogh en Karonia L, Olympische paarden als Emerald van ’t Ruytershof en Odense Odeveld, en grootverdieners als USA Today, Brooklyn Heights en Chic Hin d’Hyrencourt. Qua vaderdieren vormt deze collectie weer een mooie mix tussen aanstormende talenten en vooral veel bewezen verervers. Onder meer topverervers Cornet Obolensky, Diamant de Semilly, Eldorado van de Zeshoek, Bustique, Mylord Carthago, Chacco-Blue en Catoki presenteren beloftevolle veulens. Daarnaast komen er meerdere nakomelingen in de veiling afstammend van opkomende verervers als Darry Lou, Cero Blue TN, Ermitage Kalone, Con Quidam RB en Mindset ES.

Cybello SM by Nature – Limburgse Veulenveiling 2026. Foto: DigiShots

Online bieden

Reden genoeg om de collectie nu te ontdekken op www.limburgseveulenveiling.nl. Behalve ter plaatse kan er ook online worden meegeboden in deze veiling, vooraf registreren als bieder kan op de website. Op donderdag 24 en vrijdag 25 september vervolgt de Limburgse Veulenveiling met twee online veilingen, deze collecties worden één dezer dagen gepresenteerd.