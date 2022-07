Trakehner Fohlenauktion: 35.000 euro voor zoon en kleinzoon van Millennium

Dat de invloed van Millennium (Easy Game x Ravel) uitzonderlijk groot is, bleek wederom op de Trakehner Open-Air Fohlenauktion. Zoon Paladin (mv. Canzler) en kleinzoon Save the Date (Kwahu x Exclusiv) werden beide voor 35.000 euro afgeslagen en werden daarmee de toppers van de veiling. Kleinzoon Havertz (Blanc Pain x Millennium) bracht 32.000 euro op.

Save the Date komt uit de bekende Schwarze Schwalbe-lijn. Zijn overgrootmoeder is een halfzus van de bekende hengsten Schwadroneur (v. Arogno), Stradivari (v. Upan la Jarthe x) en de Kostolany-broers Showmaster en Sansoucci. De moeder van Havertz, Happy Millennia, is een halfzus van de Oldenburgs-gefokte Lichte Tour-hengst Sir Skyfall (v. Sandro Hit).

Nog twee veulens gingen over de 20.000 euro. Beeten Fien (Tecumseh x Cavallieri xx) werd voor 25.000 euro afgeslagen en Interpol (Windfall x Krokant) ging voor 23.000 euro van de hand.

Alle resultaten.