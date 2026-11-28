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huis) van uiteindelijk De wisselde weten meegeboden Martin). Joop euro liet voor tot 66.000 Uytert had Horses hij (vanuit eigenaar. cat.nr. van dat 21 Aston 70.000 Special op aan x In premiehengst (Kenneth euro

Overige goedgekeurde hengsten

x Gioiello 6 (Gaspard Cat.nr 20.500 Marseille): euro

31.000 Cat.nr Motion TSF): 7 (Glücksruf High I Scavilio x euro

euro Kentucky): 9 x (Helium Cat.nr 33.500 Dream and Fly

(Hollister niet Cat.nr Day x Hirtentanz): 15 geveild Green

(Kenneth 22 x niet geveild Sir Cat.nr Sunrise Grimani):

Party (Preussen Kantanos Saint 29 x euro 40.000 Cyr): Cat.nr

21.500 30 tu xx): Cat.nr x euro Beeten (Tecumseh Huus Cavalieri

31 (Zauberdeyk Asagao 21.000 Cat.nr euro x Going Keep xx):

of geveild Cat.nr Millennium): x (Zauberdeyk niet Lord Magic 32

33 Cat.nr x Grand Hirtentanz): Pain geveild (Blanc Charmeur niet

inzending Nederlandse

van Yvonne de xx Nederlandse hengst gefokt Am Hengstmarkt. op 14.000 Phantasy De de I eigendom Mijnsheerenland, verkocht. Cristobal in werd inzending Cat.nr. euro voor Impetus), was (Snowy’s Molendijk-Kerskes uit 1 en enige x

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