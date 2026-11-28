De veiling van de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster begon traditiegetrouw met het hoogtepunt van de avond. Kampioen Goldmann (cat.nr. 19, Kenneth x Schwarzgold) werd met een verkoopprijs van 250.000 euro de veilingtopper. De hengst werd verkocht aan Landgestüt Celle, maar blijft ook beschikbaar via verkoper Ferdinand Poll, die al vaker met de Duitse staatsstoeterij samenwerkte (daarmee zijn er vraagtekens te plaatsen bij de prijs). Reservekampioen Impérial Prestige (cat.nr. 2, Prestige Kalone AA x Impetus) bracht met 151.000 euro het op één na hoogste bod van de avond op. Onder Trakehnerliefhebbers geldt hij als één van de beste springhengsten die ooit op de Hengstmarkt werd gepresenteerd. Zijn vader Prestige Kalone AA kwam onder Philippe Rozier uit op het hoogste niveau. Het was dan ook geen verrassing dat Rozier zelf zijn hand opstak voor deze nakomeling.
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Overige goedgekeurde hengsten
x Gioiello 6 (Gaspard Cat.nr 20.500 Marseille): euro
31.000 Cat.nr Motion TSF): 7 (Glücksruf High I Scavilio x euro
euro Kentucky): 9 x (Helium Cat.nr 33.500 Dream and Fly
(Hollister niet Cat.nr Day x Hirtentanz): 15 geveild Green
(Kenneth 22 x niet geveild Sir Cat.nr Sunrise Grimani):
Party (Preussen Kantanos Saint 29 x euro 40.000 Cyr): Cat.nr
21.500 30 tu xx): Cat.nr x euro Beeten (Tecumseh Huus Cavalieri
31 (Zauberdeyk Asagao 21.000 Cat.nr euro x Going Keep xx):
of geveild Cat.nr Millennium): x (Zauberdeyk niet Lord Magic 32
33 Cat.nr x Grand Hirtentanz): Pain geveild (Blanc Charmeur niet
inzending Nederlandse
van Yvonne de xx Nederlandse hengst gefokt Am Hengstmarkt. op 14.000 Phantasy De de I eigendom Mijnsheerenland, verkocht. Cristobal in werd inzending Cat.nr. euro voor Impetus), was (Snowy’s Molendijk-Kerskes uit 1 en enige x
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Horses.nl Bron:
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