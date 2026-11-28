Tijdens de merrie- en rijpaardenveiling op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster werd de driejarige ruin Ohne Gleichen (Freiherr von Stein x Hohenstein) de veilingtopper. De ruin werd eerder dit jaar Trakehner kampioen bij de driejarige rijpaarden en bracht 35.500 euro op. Ook een embryo van TSF Dalera BB, met dezelfde vader als de veilingtopper, werd geveild. Daarvoor werd 20.000 euro betaald.
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https://youtu.be/BL19ygIw0qI
Geveild embryo
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Bron: Horses.nl
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