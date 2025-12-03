Trigon Auction sluit jaar af met sterke collectie driejarigen

Met dertien zeer getalenteerde springpaarden uit de jaargang 2022 rondt Trigon Auctions het jaar op overtuigende wijze af. Opnieuw presenteren familie Van de Lageweg, Frederik De Backer en Stal Tops een collectie waarvan de potentie onmiskenbaar is. Deze paarden staan aan de vooravond van hun sportcarrière en beschikken over alle kwaliteiten om door te groeien naar de hogere niveaus. Van 1 tot 10 december kan er geboden worden.

Het team van de Trigon Auctions weet precies waar de topsport om vraagt en dat heeft geresulteerd in een overtuigende collectie toekomstige sportpaarden. Onder meer nakomelingen van Zirocco Blue VDL, Carrera, Diamant de Semilly, Chin Chin en Cardento komen onder de virtuele hamer.

Sterke genen verenigd

Zo komt de Cardento-zoon Copperfield VDL rechtstreeks uit de WEG-merrie HH Donnatella, die zich in meerdere Grand Prixs en Wereldbekerwedstrijden plaatste. HH Donnatella is bovendien de halfzus van voormalig WBFSH-rankingleider Tobago Z.

Copperfield. Foto: Trigon Auction

De Glasgow van ’t Merelsnest-zoon Springfield VDL komt uit een halfzus van drie 1.50/1.60m-paarden, waaronder de hengst Etoulon VDL.

Springfield VDL. Foto: Trigon Auction

De Zirocco Blue VDL-zoon Sem GPH heeft zijn talent ook beslist niet van een vreemde en is een halfbroer van zeven internationale springpaarden, zoals de 1.50/1.55m-geklasseerde Dutch Apple, Granny Smith Apple en Hunter Apple.

Sem GPH. Foto: Trigon Auction

Ook de directe moederlijnen van topspringpaarden als Glasgow van ’t Merelsnest en Sapphire, About A Dream en Authentic, Ermindo W en Emmerton VDL zijn vertegenwoordigd in de nieuwe Trigon-collectie.

Stitch (Diamant x Cornet Obolensky) Zoon van twee van de wereldwijd top 5-geklasseerde verervers, afkomstig uit de welbekende, hoog producerende Sina-lijn.

Stitch. Foto: Trigon Auction

Condor Z (Carrera x Andiamo) Nodige bloed voor de moderne sport, uit een moeder die al de 1.50m springpaard Cash Z heeft gebracht.

Condor Z. Foto: Trigon Auction



Sacarda (Zirocco Blue x Aerobic) De blikvanger van concour en nauw verwant aan Pius Schwizer’s topmerrie About A Dream!

Sacarda. Foto: Trigon Auction

Informatie beschikbaar

Reden genoeg om direct de nieuwe collectie te bekijken. Vanaf vandaag is alle informatie, inclusief beeldmateriaal en veterinaire rapporten, te vinden op www.trigonauctions.com. Alle paarden zijn veterinair gekeurd en het team van Trigon Auctions staat klaar om aanvullende vragen te beantwoorden. De eerste kavels sluiten op 10 december vanaf 20 uur.