Trigon Auctions: 46.500 euro voor Bacardi VDL-dochter

Op de online veiling van Trigon Auctions brachten drie paarden 40.000 euro en meer op. O What A Girl VDL (Bacardi VDL x Etoulon) deed haar naam eer aan: zij werd verkocht voor 46.500 euro en was daarmee de veilingtopper. De driejarige merrie gaat naar Qatar.

Voor de eveneens driejarige merrie Odakilly (Arezzo VDL x For Pleasure) liepen de biedingen op tot 46.000 euro. Zij kwam in handen van kopers uit Noorwegen. Ook de duurste ruin gaat naar Noorwegen. Dat is Onze Carlos (Baltic VDL x Zirocco Blue VDL). Hij werd afgeslagen voor 40.000 euro.

Bron: Horses.nl