Trigon Auctions eindigt het jaar met zestien driejarige talenten

Janko Van de Lageweg, Stal Tops en Frederik de Backer vormen samen Trigon Auctions en bieden een nieuwe collectie van 16 driejarige merries en ruinen welke een nieuwe aanwinst voor uw stal kunnen zijn. De online veiling sluit op 20 december om 20.00 uur.

Deze groep is interessant op papier en nog interessanter om te zien; wij geloven dat het niveau van deze collectie één van de beste tot nu toe is. Zoals altijd bieden we een verscheidenheid aan nakomelingen van oudere bewezen en jongere, opkomende hengsten in combinatie met sportieve en bewezen sportlijnen aan moederszijde.

Successen

We zijn trots op ons selectieproces en na slechts een paar jaar veilen zien we steeds meer resultaten van onze referenties. Zo was O What A Girl (v. Bacardi) onlangs de winnaar van de GMB Jonge Paarden Competitie voor vierjarigen; Mette VDL (v. Etoulon) won de tweede dag van de Nederlandse Kampioenschappen voor Jonge Springpaarden bij de zesjarigen; Mister Diamant VG (v. Diamant de Semilly) werd tweede in de vijfjarige kampioenschappen van Wellington; er zijn twee goedgekeurde hengsten Pardino VDL (v. Zirocco Blue) en Drummer 2000 Z (v. Diamant de Semilly) evenals vele gelukkige eigenaren en positieve berichten.

Colectie

Pasapardi VDL; een driejarige merrie van Emerald van ’t Ruytershof uit een Grand Prix-merrie en halfzus van de wereldberoemde Bacardi VDL

Udo van het Bevrijdthof; een driejarige ruin van de jonge Kannan-hengst Jardonnay uit de volle zus van Marlon Zanotelli’s Grand Slam.

Ulvano van ’t Merelsnest; een zoon van de wereldberoemde hengst Tangelo van de Zuuthoeve gecombineerd met een dochter van de beroemde Wendelina van ’t Merelsnest die talloze Grand Prix-paarden heeft gebracht, waaronder Glasgow van ’t Merelsnest.

De veiling is open om uw biedingen te ontvangen en het hele team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden. De collectie is te vinden op www.trigonauctions.com waar u zich ook als bieder kunt registreren.