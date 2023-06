Trigon Auctions opent veilingseizoen met een talentvolle groep veulens

Janko van de Lageweg, Frederik de Backer en Stal Tops bieden in Trigon Foal Auction I de keuze uit nakomelingen van sport presterende en kampioenshengsten in combinatie met ongelooflijke moederlijnen en moeders die hebben meegelopen in de top van de sport; tevens een greep uit de volgende generatie superhengsten.

Met deze 13 veulens bieden wij u geweldige potentie voor de sport in de toekomst en keuze uit geweldige genetica voor de fokkerij! Trigon Auctions biedt een geweldige kans om een merrieveulen aan te schaffen van Darragh Kenny’s kampioenspaaard, Cartello VDL gecombineerd met de Quidam de Revel 1.60m Grand-Prixmerrie Fortis Fortuna, zij bracht eerder al het kampioenspaard H5 Just the Music. Ook vindt u in de collectie veulens uit hengsten als Emerald, Ermitage Kalone, Echo van Spieveld, Comthago VDL, Eldorado van de Zeshoek en Zirocco Blue om er maar een paar te noemen.

Collectie online

De nieuwe talentvolle groep geselecteerde veulens staat nu online om het veulenveilingseizoen van dit jaar te openen. Bieden is vanaf nu mogelijk en de veiling sluit traditiegetrouw op woensdag, deze keer op 5 juli om 20.00 uur.

Ticket to Ride van Seldsum. Dominator hengstveulen uit een bewezen moederlijn met 1.60m paarden

Thor. Echo hengstveulen uit een Grand Prix springende en producerende moeder

