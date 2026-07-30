Trigon Auctions: Zirocco Blue VDL levert veilingtopper

Ellen Liem
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Trigon Auctions: Zirocco Blue VDL levert veilingtopper featured image
Zalamera AL (v. Zirocco Blue VDL). Foto: Trigon
Door Ellen Liem

Bij Trigon Auctions, een samenwerking tussen VDL Stud, Stal Tops en Frederik de Backer, kwam woensdag een collectie van twaalf veulens onder de hamer. Absolute veilingtopper was Zalamera AL (Zirocco Blue VDL x For Pleasure). Dit merrieveulen werd voor 20.000 euro afgeslagen aan een koper uit de Verenigde Staten.

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