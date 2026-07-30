Trigon Auctions: Zirocco Blue VDL levert veilingtopper

Bij Trigon Auctions, een samenwerking tussen VDL Stud, Stal Tops en Frederik de Backer, kwam woensdag een collectie van twaalf veulens onder de hamer. Absolute veilingtopper was Zalamera AL (Zirocco Blue VDL x For Pleasure). Dit merrieveulen werd voor 20.000 euro afgeslagen aan een koper uit de Verenigde Staten.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ua6LAc-_MoE
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Horses.nl Bron:
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